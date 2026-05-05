Exportaciones a Ecuador caen 60 % y tensionan el comercio bilateral

El comercio entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos en los últimos años. A pesar de que el Gobierno ecuatoriano anunció una reducción en la tasa de seguridad aplicada a productos colombianos del 100 % al 75 %, desde el sector exportador la medida sigue siendo vista como insuficiente para reactivar el intercambio bilateral.

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Para Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, el ajuste no resuelve el problema de fondo. “A pesar de la disminución, con una tasa del 75 % es imposible hacer comercio”, advirtió, al insistir en que lo que debería restablecerse es el principio de arancel cero entre ambos países, en línea con los compromisos de la Comunidad Andina.

El impacto ya es visible en las cifras. Según el gremio, las exportaciones colombianas hacia Ecuador han registrado una caída cercana al 60 % a marzo, reflejando el efecto directo de las restricciones comerciales.

Para Díaz, esta situación responde más a decisiones políticas que a factores económicos, lo que, a su juicio, termina afectando tanto a productores como a consumidores en ambos países.

En paralelo, el comportamiento general de las exportaciones colombianas muestra señales mixtas. Datos del Dane indican que en marzo se registró un crecimiento superior al 20 % frente al mismo mes del año anterior, impulsado principalmente por el sector minero-energético, especialmente petróleo y carbón, que han mejorado sus precios internacionales.

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Sin embargo, el panorama no es homogéneo. El sector agrícola, que venía liderando el crecimiento exportador en meses anteriores, comenzó a mostrar una desaceleración significativa.

Presidente Ejecutivo de Analdex Foto: Semana / Getty Images

Productos como el café, el azúcar y el aceite de palma registran caídas, en parte por menores precios internacionales y también por condiciones climáticas que han afectado la producción.

Este contraste evidencia una alta dependencia de las materias primas energéticas para sostener el crecimiento exportador, mientras que otros sectores pierden dinamismo.

En ese escenario, la crisis comercial con Ecuador agrava la situación para las empresas que dependen de ese mercado, especialmente en productos industriales y agroindustriales.

El caso ecuatoriano también evidencia un problema mayor en la relación comercial. Según Analdex, ambos países tienen el compromiso, dentro de la Comunidad Andina, de mantener un arancel del 0 % en su comercio intracomunitario.

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Sin embargo, la imposición de tasas como la actual va en contravía de ese acuerdo y genera incertidumbre para los exportadores.

Más allá de la coyuntura, el reto para Colombia es diversificar sus mercados y reducir la vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales de socios comerciales. Mientras tanto, la caída en las exportaciones hacia Ecuador se convierte en una señal de alerta sobre los costos económicos de las tensiones políticas en el comercio exterior.