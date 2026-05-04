Ecopetrol firmó multimillonario acuerdo con Parex Resources para invertir en el Magdalena Medio

Ecopetrol anunció la firma de un acuerdo de colaboración empresarial con Parex Resources para el desarrollo conjunto de varios campos petroleros en la región del Magdalena Medio, con una inversión estimada de 250 millones de dólares.

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La alianza contempla trabajos en los campos Casabe, Casabe Sur, Peñas Blancas y Llanito, ubicados en los municipios de Yondó (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander). El monto total será asumido por Parex y ejecutado en un periodo de cinco años tras la entrada en vigencia del acuerdo.

La inversión fue de 250 millones de dólares. Foto: Ecopetrol

El plan de trabajo incluye iniciativas de recobro mejorado, perforación infill y optimización de inyección de agua, estrategias clave para aumentar la eficiencia y prolongar la vida útil de campos maduros.

Como parte del acuerdo, Parex obtendrá una participación del 50% en la producción, mientras que Ecopetrol conservará la titularidad y operación de los activos.

Además, se contempla la perforación de tres pozos exploratorios en áreas cercanas a los campos en producción, con el objetivo de identificar nuevas acumulaciones de hidrocarburos y ampliar el conocimiento geológico de la zona.

Según Ecopetrol, este modelo permitirá atraer capital e incorporar tecnologías avanzadas, al tiempo que fortalece la capacidad de ambas compañías para maximizar el valor de los activos y aumentar las reservas.

Campos que hacen parte del acuerdo entre Ecopetrol y Parex Resources. Foto: Ecopetrol

El acuerdo también incluye un componente social, con iniciativas orientadas al desarrollo de las comunidades en las zonas de influencia, como proyectos de infraestructura, educación, fortalecimiento de capacidades locales y desarrollo productivo.

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“En materia de inversión social se proyecta un impacto positivo en las áreas de influencia de los campos, mediante el fomento de iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de capacidades locales, proyectos de infraestructura social y comunitaria, educación, desarrollo productivo y bienestar social, así como proyectos alineados con los planes de desarrollo territorial”, destaca Ecopetrol.

La entrada en vigor del convenio está sujeta a una serie de aprobaciones previas, entre ellas la de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).