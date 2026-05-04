Un 64,3 % de negocios son iniciados por personas que solo llegaron al bachillerato: la nueva revelación del Censo Económico

El estudio del Dane sobre unidades productivas en las áreas urbanas colombianas permite identificar la realidad de los negocios que se crean en el país y que son determinantes para el crecimiento de la economía, puesto que son parte de las fuentes de generación de ingresos para las familias y de la empleabilidad.

En ese contexto, la entidad de las estadísticas destapó lo que es la tercera entrega del estudio, el cual identificó 2.005.613 unidades económicas, con un capítulo especial sobre la venta callejera, alrededor de la cual hay 219.042 unidades.

El que ahora es el tercer capítulo del Censo Económico Urbano revela nuevas realidades, como la que muestra que son las mujeres las que más inician negocios y el nivel educativo de las personas que le apuestan a una unidad empresarial, generalmente comercial.

Según el nuevo análisis, el 51,6 % de los propietarios de negocios son mujeres, mientras que el restante 48,4 % son hombres, datos que van en línea con el hecho de que la mujer tiene menor acceso al mercado laboral formal. Es decir, podría estarse evidenciando que, al no encontrar ellas oportunidades laborales, se dedican a poner negocios.

Primeros resultados del Censo Económico Urbano del Dane. ‘Ranking’ de ciudades con más negocios en Colombia

Otra revelación del estudio es que la mayor parte de los negocios iniciados: el 64,3 % corresponden a personas con un nivel educativo inferior al bachillerato, incluso, con una fuerte concentración en la formación básica primaria, de 1.° a 5.° (22,9 %) y la educación media o bachillerato clásico (29,2 %). El 12,2 % solo llegó a niveles entre 6.° y 9.° grado de formación.

Tercera entrega del Censo Económico Urbano. Nivel educativo de las personas que empiezan negocios. Foto: Dane / Informe

En cifras netas, implica que 347.489 propietarios completaron todo el bachillerato, pero el de la modalidad que no da una formación técnica en alguna especialidad. Es decir, probablemente pensaban continuar estudios superiores, pero al no lograr la oportunidad, decidieron emprender un proyecto económico.

“A este grupo le siguen aquellos que cursaron estudios hasta la etapa de educación básica primaria con 273.020, y luego aquellos con grado de escolaridad hasta la educación básica secundaria, es decir hasta noveno grado con 145.795″, señala el Dane.

Piedad Urdinola, directora del Dane Foto: COLPRENSA

Creciente papel de las mujeres

Dentro de la nueva información relacionada con el Censo Económico Urbano, el Dane destaca el creciente papel de las mujeres colombianas en la consolidación del mapa productivo del país.

Corte avala aumento de la Ley de cuotas. Más mujeres estarán en cargos directivos del Estado y de representación popular

Según Piedad Urdinola, directora del Dane, “la mayor participación de mujeres como propietarias de unidades económicas no es un dato menor, sino un indicador de su papel cada vez más visible en la dinámica productiva. Este resultado permite reconocer el aporte de las mujeres en la generación de ingresos y en la sostenibilidad de las actividades económicas en los territorios”.