Los colombianos son famosos porque son dados al rebusque, en medio de un mercado laboral que crece poco en materia de generación de empleo formal. La venta callejera es la alternativa que tienen a la mano y, de hecho, es lo que se evidencia en los primeros resultados del Censo Económico Nacional Urbano-Cenu, que finalmente fueron presentados por el Dane.

En la cifra global, el estudio que no se hacía desde 1991, se identificaron 2.005.613 unidades económicas en las áreas urbanas, luego de una titánica tarea realizada por 8.000 censistas que se fueron por las calles de las ciudades y pueblos a identificar los negocios existentes.

La condición principal para ser censado en esta investigación, era que tuviera un aviso en la puerta del establecimiento, el cual, a veces, es la misma casa. Es decir, según confirmó la directora del Dane, Piedad Urdinola, se contó hasta el negocio que tiene en la puerta un cartón en el que dice: ‘se vende hielo’, como suele suceder en la región Caribe.

Una inversión de 331.000 millones de pesos es la inversión que lleva hasta ahora el Censo Económico Urbano, al que aún le falta una parte que será completada en 2025, a través de un cronograma establecido y, mes a mes, se dará a conocer una nueva pieza de los resultados.

Censo Económico Dane | Foto: Web Dane

La investigación se adelantó en 1.102 municipios, con lo cual, se tiene una cobertura total. Es así como, se trataría de la operación estadística más grande adelantada en la historia reciente del país.

El objetivo es identificar la dinámica de la economía urbana, lo que a su vez, tendrá una funcionalidad múltiple, por ejemplo, para aplicar incentivos a los sectores que lo requieren y, en particular, tener la foto reciente de la economía popular, uno de los focos del gobierno.

Según los resultados presentados por Urdinola, los censistas cubrieron 500.000 manzanas, dejando solo por fuera algunas áreas de difícil acceso, principalmente por temas de violencia.

El top 5 de departamentos con más negocios

Bogotá, por delante. En el universo de unidades económicas del país, la concentración de ellas está de la mano con el tamaño de la población, por lo tanto, Bogotá lleva la delantera, con 360.565 negocios que corresponden al 18 % del total. Antioquia, segundo puesto. En orden de los departamentos con mayor número de unidades de negocio sigue Antioquia, que tiene un 12,5 % del total, correspondiente a 250.574 personas. Hay que recordar que en la cultura paisa está inscrita la capacidad de impulsar negocios de todo tipo. Valle del Cauca. Con 193.974 unidades económicas, Valle se ubica en la tercera casilla, al concentrar el 9,7 % de los negocios en el país. Cundinamarca. Sin Bogotá, Cundinamarca está en el cuarto lugar, con 110.694 unidades económicas, equivalentes a 5,5 %. Santander. En el puesto 5 está Santander, que tiene otro 5,5 % del total nacional.

San Andrés Islas | Foto: Guillermo Torres

A menor población menor cifra de negocios

Para que un negocio prospere se requieren compradores, pero también infraestructura de la ciudad que permita el acceso a los lugares y tenga puntos atractivos para que el consumidor salga y disfrute espacios que, al contener establecimientos de expendio de mercancías y comidas, resulte cómodo para el ciudadano.

Es así como, los 5 departamentos con menos unidades de negocios son los que están ubicados en sitios alejados del centro del país.

Vaupés está en el último lugar, con solo 702 unidades económicas; Guainía registra 1.104; Vichada 2.114, y Amazonas 2.207.

Entre estas 5 áreas geográficas también está San Andrés, con 3.352 unidades económicas, pese a que es una de las zonas turísticas del país.

De las ventas callejeras

En temporada de diciembre y en otras épocas del año de celebraciones coyunturales, las ventas callejeras invaden las calles de algunas ciudades.

Eso también está retratado en el estudio del Dane, en el que se identificaron 219.042 unidades de venta callejera, con una concentración en Bogotá, donde están 42.097 de ellas, es decir, una de cada 5 que hay en el país.

De nuevo Antioquia y Valle del Cauca repiten en el segundo y tercer lugar respectivamente, con mayor número de unidades de venta en calle.

En esta ocasión, el cuarto lugar lo tiene Atlántico y el quinto, otra vez Santander.