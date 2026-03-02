Con más de 5,4 millones de ciudadanos habilitados para votar, Antioquia se consolida como el segundo censo electoral más grande del país y un territorio determinante en la conformación del próximo Congreso.

El censo electoral de Antioquia se ha convertido en una variable política crítica de cara a las elecciones al Congreso de la República del próximo 8 de marzo de 2026.

Según cifras oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en todo el país hay 41.287.084 colombianos habilitados para votar en estos comicios que renovarán el Senado y la Cámara de Representantes.

De esa cifra, Antioquia concentra 5.404.926 electores, lo que lo convierte en el segundo departamento con mayor número de votantes, solo por detrás de Bogotá D.C. y por encima de departamentos tradicionalmente relevantes como Valle del Cauca y Cundinamarca.

Ese posicionamiento no es un dato abstracto, sino un elemento estructural que obliga a los partidos, movimientos y coaliciones a diseñar estrategias específicas para asegurar su representación legislativa.

Es un contexto donde las fuerzas políticas compiten no solo por curules, sino por influencia en decisiones de política pública para los próximos cuatro años, de acuerdo con lo publicado por El Colombiano.

El volumen del censo antioqueño se traduce en poder real de negociación y en capacidad de articulación política.

Uno de los departamentos con mayor número de ciudadanos habilitados para sufragar en 2026. Foto: AFP

La lógica del censo y la competencia por curules

El hecho de que Antioquia agrupe más de 5,4 millones de votantes habilitados implica que cualquier candidato o lista que aspire a curules al Senado o la Cámara debe generar resonancia en ese departamento.

La estructura del censo determina no solo cuántos votantes potenciales existen, sino también cuántas mesas y puestos deben instalarse, y con ello la logística de movilización electoral y la asignación de recursos para campañas.

Además, estas cifras se insertan en un escenario nacional donde ya se han inscrito miles de candidatos para el Congreso.

Según datos de la Registraduría, 3 231 aspirantes, 124 al Senado y 2 107 a la Cámara, participarán en la justa electoral, lo que pone de manifiesto la competencia intensa por posicionarse dentro de listas y coaliciones.

Para los analistas, esta circunstancia tiene implicaciones concretas: en departamentos con grandes cifras de habilitados como Antioquia, la presión para captar el voto de opinión, movilizar electores y construir alianzas territoriales es mucho mayor.

No es solo una disputa por curules, sino por representar segmentos significativos de la ciudadanía que pueden inclinar mayorías parlamentarias.

El impacto del censo antioqueño se extiende más allá del solo recuento de votantes.

El volumen de electores habilitados condiciona la capacidad de los representantes electos para incidir en políticas que afecten directamente al departamento.