Mineros rompe récords en bolsa y pide estabilidad para crecer en Colombia

El 2025 fue un año histórico para la Bolsa de Valores de Colombia. De acuerdo con un análisis de Aval Casa de Bolsa, en ese periodo el mercado registró un mayor flujo de negociación, que ascendió a 32 billones de pesos, un 79,8 por ciento más que en 2024 y el nivel más alto desde 2019.

Una de las acciones protagonistas de esa dinámica fue la de Mineros S. A., uno de los más importantes productores de oro y de plata del país, que incrementó su valoración en 260 por ciento. Solo otras dos acciones alcanzaron una valoración de triple dígito en 2025: Preferencial Grupo Sura y Grupo Éxito, 104 y 103 por ciento, respectivamente.

Mineros S. A. es una compañía de más de 50 años de historia que opera en Antioquia, pero que ha diversificado mercados para llegar a Nicaragua, donde tiene gran parte de su producción, y más recientemente a Chile, país en el que está por arrancar actividades.

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Según un análisis de Corficolombiana, en marzo de este año, la acción de Mineros tuvo una caída en su precio del 34,9 por ciento; sin embargo, en los últimos 12 meses ha alcanzado una valoración de 133,6 por ciento, muy cercana a la del Éxito, que registró 136,4 por ciento.

“En los últimos dos años, el comportamiento de la acción ha tenido una performance excepcional. Solamente el año pasado, el precio de su título en Toronto subió más o menos un 275 por ciento. En Colombia, por segundo año consecutivo, fue la acción con mejor desempeño”, señaló Daniel Henao, presidente de Mineros.

Para él, 2025 fue un año “transformacional” para Mineros. “Tuvimos ventas del orden de 800 millones de dólares; esto es casi un 50 por ciento más que en 2024; una generación de ebitda del orden de 360 millones de dólares, 71 por ciento más que en 2024. Y estamos en un entorno excelente de precios”.

La mejora en la eficiencia operativa permitió a Mineros S. A. aumentar su producción y alcanzar resultados históricos en 2025. Foto: CORTESÍA MINEROS

Mineros logró los resultados del año pasado, en un favorable entorno de precios del oro de alrededor de 3.500 dólares la onza. Y hoy el panorama es más esperanzador, pues el precio se sitúa en cerca de 4.800 dólares.

“Todo lo que está ocurriendo en el estrecho de Ormuz y entre Ucrania y Rusia, toda la presión inflacionaria, es en últimas una tormenta perfecta para el oro, el activo refugio por excelencia. Prácticamente todos los bancos grandes del mundo, como J. P. Morgan, UBS y Morgan Stanley, ven el precio del oro de una manera muy positiva. Muchos consideran que su cotización va a superar los 5.000 dólares por onza y algunos tienen una visión mucho más alcista”, dice Henao.

Pero si bien el viento de los precios sopla a favor de la empresa, Henao destaca la gestión operacional que permite aumentar la producción y mejorar la recuperación: en Nicaragua, incrementó la producción de oro en 22 por ciento el primer trimestre de este año comparado con el mismo periodo del año pasado, mientras que la producción de plata creció 109 por ciento y aumentará la capacidad de procesamiento 40 por ciento, pasando de 1.800 toneladas día a aproximadamente 2.500 toneladas día.

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“Por ejemplo, hemos duplicado la recuperación de plata en oro. Pasamos del 87 por ciento a más del 99 por ciento. Eso es clave, porque se traduce casi que directamente a la utilidad, pues ya hemos pagado el costo de extracción y el costo de procesamiento”, señala Henao.

Con una sumatoria de precios al alza de oro, más una mejor productividad, la expectativa es que los ingresos superen este año los 1.000 millones de dólares. Además, con un plan de inversiones que llega a 110 millones de dólares.

Con el crecimiento orgánico de sus activos para producir por encima de las 300.000 onzas, ahora la apuesta es buscar nuevos destinos de producción para alcanzar la meta de llegar a 500.000 onzas hacia 2030.

“En eso venimos trabajando y estamos analizando oportunidades en Estados Unidos, Canadá, Europa y, por supuesto, en la región, en países mineros como Brasil, Chile y Perú. Además, queremos consolidar una nueva jurisdicción en producción en un futuro cercano”. Para ello, buscan aprovechar que la empresa tiene una deuda muy baja, de 15 millones de dólares, para apalancar recursos por entre 200 y 300 millones de dólares, con el fin de tener músculo financiero y desarrollar nuevos proyectos.

Daniel Henao, presidente de Mineros S. A. Foto: CORTESÍA MINEROS

El año pasado se completó una oferta pública de adquisición (OPA) por parte de Sun Valley Investments AG, liderada por Vikram Sodhi, quien se convirtió en el accionista mayoritario con una participación superior al 66,26 por ciento, y ahora la asamblea de accionistas aprobó un programa de recompra de acciones del orden de 80 millones de dólares. “Tenemos tres años para ejecutarlo, pero si bien el precio de la acción ha tenido un desempeño espectacular, seguimos siendo el productor de oro más barato en las Américas, por lo menos de acuerdo con nuestros números. Entonces creemos que potencialmente la mejor oportunidad de inversión para Mineros hoy es Mineros”.

También avanza en la incorporación de nuevos productos en su portafolio, como el distrito polimetálico Porvenir en Nicaragua, donde hay cobre, plata, zinc, plomo y oro, y sumaría unas 70.000 onzas de oro equivalente.

De Nicaragua a Colombia

Pero uno de los hechos que sorprende es que, aunque Colombia para Mineros es clave en su producción, hoy Nicaragua desempeña un papel protagónico. ¿Cómo hace una empresa para operar con dos gobiernos de izquierda, pero que tienen una mirada muy distinta del sector minero?

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“Tenemos operaciones robustas con unos controles adecuados, un cumplimiento normativo a los niveles más altos de la industria, estando listados en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Colombia. Entonces eso nos permite operar bajo cualquier contexto. Las dinámicas de países, sin duda, son muy diferentes y son bastante interesantes.

Nicaragua, por ejemplo, siendo un país con una ideología política de izquierda, es un país que reconoce la industria minera como un pilar central de su economía. La preocupación allá es incrementar producción, explorar. Es un tema bastante diferente a lo que tenemos en Colombia. Sin embargo, operamos bien en ambos países y aspiramos a crecer en los dos”, señala Henao.

El alto precio del oro, impulsado por la incertidumbre global, ha fortalecido el desempeño de compañías como Mineros S. A. en el último año. Foto: CORTESÍA MINEROS

Reconoce que hay mucho por hacer, particularmente desde el punto de vista normativo en Colombia, pues “lastimosamente tenemos unas trabas significativas para que esos modelos de formalización puedan realmente ser exitosos. Nos encantaría tener un efecto multiplicador para que podamos contar con operaciones mucho más inclusivas en Colombia, como ya lo tenemos en Nicaragua”.

Con respecto a los desafíos que enfrenta en Colombia, Henao advierte que “tenemos varios vientos en contra que adicionan complejidad”. Entre ellos, resalta la devaluación del dólar frente al peso colombiano, que pone presión en los costos, al igual que el aumento del costo laboral. “Las constantes reformas tributarias adicionan complejidades, pero la oportunidad es muy significativa también. Venimos trabajando fuertemente en una estrategia de crecimiento en Colombia y creo que lo podemos lograr”.

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Ante iniciativas de este Gobierno, como la reforma al Código de Minas y la creación de Ecominerales —una especie de Ecopetrol del sector minero—, Henao asegura que Colombia no necesita más reglas ni más leyes. “Por el contrario, necesita simplemente generar un entorno de estabilidad para que los diferentes sectores puedan prosperar”.

Y puntualizó: “Colombia es un país con una riqueza geológica fenomenal y ojalá la podamos aprovechar de una manera responsable. Esa es la verdadera oportunidad, poder hacerlo junto con las comunidades y cuidando el medioambiente, como lo hace la minería bien hecha”.