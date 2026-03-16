¿Por qué los minerales de Chile son el eje de la disputa tecnológica entre EE. UU. y China?

Chile se ha consolidado como uno de los principales proveedores de materias primas fundamentales para la tecnología global, especialmente por su amplia producción de minerales.

Gran parte de estos recursos son indispensables para el desarrollo de semiconductores, vehículos eléctricos y sistemas de defensa avanzados, lo que ha colocado al país en el centro del interés de potencias como Estados Unidos y China.

Por tal motivo, Washington busca disminuir la influencia de Pekín en el procesamiento y la producción de tierras raras.

Por esta razón, Chile se posiciona como un actor clave, al ser el principal productor mundial de cobre y el segundo de litio, dos metales considerados estratégicos por Estados Unidos.

Reservas de litio en el salar de Atacama en el desierto de Atacama en Chile. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos minerales forman parte de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, una iniciativa impulsada por el gobierno chileno para fortalecer su liderazgo en el sector.

Los recursos catalogados en esta iniciativa son el cobre, litio, molibdeno, renio, cobalto, elementos de tierras raras, antimonio, selenio, telurio, oro, plata, hierro, boro y yodo.

En este contexto, Chile firmó el jueves una declaración conjunta con Estados Unidos para impulsar el desarrollo de proyectos vinculados con minerales críticos y tierras raras, según informó la Cancillería chilena.

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El acuerdo suscrito por la administración del presidente José Antonio Kast contempla un proceso de consultas para explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, destinados a proyectos de inversión en estos recursos, de acuerdo con un comunicado oficial.

La primera ronda de consultas se realizará en 15 días.

Tras asumir la presidencia, Kast se reunió en el palacio presidencial con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y con el canciller Francisco Pérez.

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Foto: AFP

Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia chilena y Landau firmaron la declaración conjunta para establecer consultas sobre estos componentes.

“El apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países”, señaló la Cancillería.

Sin embargo, la participación de Chile en el mercado global de tierras raras sigue siendo marginal.

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Kast inicia su gobierno en medio de la controversia por un proyecto de cable submarino de fibra óptica que buscaba conectar las costas chilenas con China, su principal socio comercial.

La administración de Donald Trump considera esa infraestructura como una posible amenaza para la seguridad regional.

El proyecto había sido adjudicado en enero a la empresa estatal Mobile China, pero fue anulado dos días después. A pesar de ello, Estados Unidos impuso sanciones con el retiro de visas de viaje a tres ex altos funcionarios del gobierno del izquierdista Gabriel Boric.

*Con información de AFP.