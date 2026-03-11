Así fue el último discurso de Gabriel Boric como presidente de Chile

Con un discurso de balance, autocrítica y señales al gobierno entrante de José Antonio Kast, el presidente de Chile, Gabriel Boric emitió la noche de este martes su último discurso en cadena nacional desde el Palacio de La Moneda. El mensaje se extendió por 11 minutos y no fue grabado previamente.

“Este es mi último discurso como presidente de la República y hago esta cadena en vivo, siendo, en este momento, las 21:00 horas del 10 de marzo del 2026”, dijo al inicio de su alocución el saliente mandatario de izquierda.

En uno de los momentos más destacados del mensaje, Boric afirmó que “puedo decirles con tranquilidad, tal como lo señalé el día sábado, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias”.

El mandatario repasó los logros de su administración. Entre ellos, mencionó que más de 600 mil familias habrían salido de la pobreza durante su gobierno, el incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos y la Ley TEA para la inclusión de personas con trastorno del espectro autista.

Gabriel Boric deja el poder tras un periodo convulso, pero del que supo desmarcarse de la izquierda más reaccionaria. Foto: Getty Images

El discurso también incluyó un reconocimiento de las deudas pendientes de su gobierno. “Me duele especialmente no haber logrado en nuestro periodo terminar con el CAE (Crédito con Garantía Estatal) y haber aprobado un nuevo financiamiento de Educación Superior”, afirmó. Del mismo modo, lamentó no haber conseguido consenso político para impulsar la iniciativa Sala Cuna para Chile, pese a que existía acuerdo técnico sobre el proyecto.

Boric también reconoció errores en su administración y mencionó dos episodios específicos, como el manejo del caso Monsalve, donde se denunció por violación y abuso sexual al exsubsecretario del Interior, así como el frustrado intento de compra de la casa del expresidente Salvador Allende. “En ambos asumo la responsabilidad”, afirmó.

Pese al clima político de las últimas semanas, el mandatario saliente se refirió a la transición con su sucesor, José Antonio Kast. “Mañana, pese a las tensiones de las últimas semanas, y a partir de las conversaciones que he podido tener con quien mañana asumirá esta responsabilidad de la Presidencia de la República, les aseguro, chilenos y chilenas, que tendremos un cambio de mando impecable”, dijo.

Gabriel Boric y José Antonio Kast Foto: AFP

“Tanto yo como el futuro presidente Kast, sabemos que Chile está primero y que, por lo tanto, la democracia que tanto nos costó recuperar es importante cultivarla día a día”, aseguró. “Somos en el fondo parte de una larga posta, porque así se construye Chile, con continuidad y cambio”, afirmó.

Al cierre del mensaje, Boric anunció lo que sería su retirada de la vida pública. “Cuando termine la ceremonia y hayamos hecho entrega de la banda presidencial, saldré del Congreso como un ciudadano más y me iré con Paula, con el Vale, con Violeta, a construir una vida lejos de la primera línea”, dijo, en referencia a su pareja y sus mascotas.

Aclaró, sin embargo, que como expresidente mantendrá disposición para colaborar en asuntos de interés nacional. Boric cerró con un mensaje de continuidad. “Aquí nada termina, aquí cada día es continuar.” El cambio de mando está previsto para este miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional de Valparaíso.