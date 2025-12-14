Suscribirse

MUNDO

🔴EN VIVO | Elecciones en Chile: se confirma la apertura de las mesas de votación

Chile inició una jornada decisiva en la que se define el próximo presidente del país.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
14 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
La jornada electoral arrancó desde temprano bajo un clima de expectativa política.
El país abrió el balotaje que enfrenta a dos proyectos políticos completamente opuestos. | Foto: AFP

Actualizaciones

Este domingo, 14 de diciembre de 2025, los chilenos acuden a las urnas para cerrar unas elecciones presidenciales marcadas por la fuerte polarización que representan las dos candidaturas, la del ultraderechista José Antonio Kast, quien a la tercera previsiblemente logrará llegar a La Moneda, y la progresista Jeannette Jara, ganadora de la primera vuelta entre el dividido voto de la derecha.

Todo hace prever que el desacomplejado seguidor del dictador Augusto Pinochet, se impondrá en esta segunda vuelta.

El candidato de Republicanos ha contado con el apoyo inmediato y sin condiciones del resto de los aspirantes conservadores que no superaron la primera cita de noviembre, a diferencia de las elecciones de 2021.

El triunfo de Kast supondría el mayor cambio político en Chile en décadas y todo un ejemplo paradigmático de la ola conservadora que arrasa el continente.

Contexto: Chile se prepara para girar a la derecha tras el impopular gobierno de Gabriel Boric

Abren las mesas de votación para el balotaje presidencial en Chile

Se confirma la apertura de los centros de votación desde las 6:00 a.m. (8:00 a.m. hora local en Chile), en una jornada que transcurre con normalidad operativa y bajo el llamado de las autoridades a una participación masiva.

Desde primeras horas, el proceso avanza con normalidad en todo el territorio.
El balotaje presidencial marca un momento determinante para el rumbo político de Chile. | Foto: AFP

A lo largo del día se esperan reportes clave sobre afluencia, declaraciones de los comandos y el avance del escrutinio que marcará el rumbo político de Chile.

Noticias relacionadas

Elecciones en ChileJosé Antonio Kast

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.