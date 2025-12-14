MUNDO
🔴EN VIVO | Elecciones en Chile: se confirma la apertura de las mesas de votación
Chile inició una jornada decisiva en la que se define el próximo presidente del país.
Siga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy
Actualizaciones
6:00 a.m.
Abren las mesas de votación para el balotaje presidencial en Chile
Este domingo, 14 de diciembre de 2025, los chilenos acuden a las urnas para cerrar unas elecciones presidenciales marcadas por la fuerte polarización que representan las dos candidaturas, la del ultraderechista José Antonio Kast, quien a la tercera previsiblemente logrará llegar a La Moneda, y la progresista Jeannette Jara, ganadora de la primera vuelta entre el dividido voto de la derecha.
Todo hace prever que el desacomplejado seguidor del dictador Augusto Pinochet, se impondrá en esta segunda vuelta.
El candidato de Republicanos ha contado con el apoyo inmediato y sin condiciones del resto de los aspirantes conservadores que no superaron la primera cita de noviembre, a diferencia de las elecciones de 2021.
El triunfo de Kast supondría el mayor cambio político en Chile en décadas y todo un ejemplo paradigmático de la ola conservadora que arrasa el continente.
Abren las mesas de votación para el balotaje presidencial en Chile
Se confirma la apertura de los centros de votación desde las 6:00 a.m. (8:00 a.m. hora local en Chile), en una jornada que transcurre con normalidad operativa y bajo el llamado de las autoridades a una participación masiva.
A lo largo del día se esperan reportes clave sobre afluencia, declaraciones de los comandos y el avance del escrutinio que marcará el rumbo político de Chile.