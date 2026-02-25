Mundo

El ‘Triángulo del Oro Blanco’: el país de Latinoamérica que es uno de los mayores productores de litio en el mundo

Tres países controlan cerca del 90 % de la producción mundial de litio; entre ellos está un sudamericano.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 12:34 p. m.
Este metal, más ligero y menos denso de la tabla periódica, incluso puede flotar sobre el agua. Foto: Getty Images

El litio, conocido como el “oro blanco”, es hoy uno de los metales más estratégicos del planeta. A diferencia del oro o el acero, no se destina a la joyería ni a grandes estructuras industriales; su verdadero valor está en el corazón de la revolución tecnológica y energética.

Es el metal más ligero y menos denso de la tabla periódica; incluso puede flotar sobre el agua, una característica que lo hace especialmente útil en aplicaciones donde el peso es determinante. Sin embargo, su importancia radica principalmente en su extraordinaria capacidad para almacenar energía.

El litio permite acumular altas densidades de carga en espacios relativamente pequeños, superando a muchos otros materiales en eficiencia.

El Tesla Model S usa cerca de 7,104 celdas de litio. Foto: Getty Images

Por eso se ha convertido en el componente esencial de las baterías recargables que alimentan teléfonos celulares, computadores portátiles, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energías renovables.

En un mundo que avanza hacia la electrificación y la transición energética, el litio no solo es un recurso valioso, sino una pieza clave del futuro.

Este es el país de América Latina al que llegan menos turistas; tiene una maravilla natural

Por tal motivo, muchos países han convertido la extracción de litio en un eje estratégico de su economía. No se trata únicamente de ingresos fiscales o exportaciones millonarias: el control de este recurso se ha transformado en una herramienta de peso geopolítico en medio de la transición energética global.

En ese escenario, un país latinoamericano destaca entre los gigantes mundiales. Chile se consolidó como el segundo mayor productor de litio del planeta, solo por detrás de Australia, posicionándose como un actor clave en el mercado internacional del llamado “oro blanco”.

Con una cifra récord en 2024, el país austral produjo 314 mil toneladas métricas de carbonato de litio equivalente (LCE), lo que le permitió mantener el segundo lugar a nivel global. Además, estas exportaciones representaron US$ 2.895 millones, reafirmando su papel estratégico en la economía nacional.

Reservas de litio en el salar de Atacama en el desierto de Atacama en Chile
Reservas de litio en el salar de Atacama en el desierto de Atacama en Chile. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, Australia es el mayor productor de litio del mundo, con cerca de 468.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2024. A su vez, China produjo aproximadamente 218.000 toneladas LCE, ubicándose en el tercer lugar del ranking global.

De este modo, junto con Chile, estos tres países concentran cerca del 90 % de la producción minera mundial de litio, consolidando un eje estratégico que domina la oferta global del llamado “oro blanco”.

El único país de América Latina que figura entre los de mejor calidad de vida en el mundo

Por otra parte, pese a que Estados Unidos cuenta con una de las mayores reservas de este material, estimadas en cerca de 750.000 toneladas, su producción anual apenas representa alrededor del 1 % de la oferta mundial de litio.

