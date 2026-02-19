El único país de América Latina que figura entre los de mejor calidad de vida en el mundo

En la mayoría de rankings internacionales que evalúan servicios públicos o calidad de vida, los países latinoamericanos no suelen ocupar los primeros lugares. Sin embargo, el más reciente informe de Numbeo sobre calidad de vida muestra una excepción en la región.

Se trata de Uruguay, el país mejor calificado de América Latina en el Índice de Calidad de Vida 2026. La nación sudamericana obtuvo un desempeño destacado en los principales indicadores que mide el estudio.

El ranking evalúa factores como el poder adquisitivo, el costo de vida, incluyendo alquiler, alimentación y servicios básicos, los niveles de seguridad y criminalidad, la calidad del sistema de salud, el tráfico y los tiempos de desplazamiento, así como la contaminación y las condiciones ambientales.

De acuerdo con los datos publicados por Numbeo, Uruguay alcanzó un puntaje de 139,08, lo que le permitió ubicarse por encima del resto de países de América Latina en esta medición.

La nación del Cono Sur destacó por tener un entorno político estable, bajos niveles de criminalidad, un sistema de salud accesible y buena calidad ambiental; estos factores equilibran un poder adquisitivo moderado en comparación con otras potencias mundiales.

De igual forma, Uruguay también sobresale en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según los datos más recientes disponibles, correspondientes a 2023, el país alcanzó un puntaje de 0,862, lo que lo ubica en la categoría de desarrollo humano muy alto. Con esta calificación, Uruguay se posiciona en el puesto 48 entre 193 países y territorios evaluados, consolidándose como uno de los mejor ubicados de América Latina en este indicador.

De igual forma, el país, con una población cercana a los 3,5 millones de habitantes, registró una disminución en su tasa de homicidios durante 2024. El indicador se ubicó en 10,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que representó una reducción del 0,9 % frente a 2023, según cifras recopiladas por InSight Crime.

El resto de países que completan el ranking en Latinoamérica son:

En este nuevo ranking, no fueron incluidos Bolivia, Paraguay, Surinam y las Guayanas.

Por otra parte, el ranking mundial es encabezado por Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Omán y Suiza, países que obtuvieron los puntajes más altos en el Índice de Calidad de Vida 2026. En contraste, Colombia se ubicó en el puesto 75 entre las 89 naciones evaluadas.