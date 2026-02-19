Este es el país de América Latina al que llegan menos turistas; tiene una maravilla natural

Latinoamérica es una región que cada año recibe millones de turistas. Sin embargo, hay un país al que no suelen llegar tantos visitantes, a pesar de contar con algunos de los paisajes más impresionantes del mundo.

Se trata de Bolivia, que en 2024 recibió alrededor de 991.000 turistas, según el Reporte Sectorial de Turismo boliviano. La cifra es considerablemente menor frente a la de sus vecinos, como Brasil y Perú, que superan los millones de visitantes cada año.

Aunque el país andino alberga destinos emblemáticos como el Salar de Uyuni, el lago Titicaca, la Amazonía y una herencia indígena ampliamente preservada, aún enfrenta dificultades para posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de la región.

Salar de Uyuni, Bolivia. Foto: Getty Images

Los problemas suelen estar asociados con una infraestructura deficiente, limitaciones en la conectividad aérea y una escasa promoción internacional, factores que dificultan tanto la llegada como la movilidad de los turistas.

Además, influyen variables sociales y logísticas, como los bloqueos de carreteras derivados de conflictos sociales, que afectan la accesibilidad a varios destinos turísticos.

A triciclo, así sobrevive Cuba con Nicolás Maduro preso y en la mira de Donald Trump

Por otra parte, al norte del continente se encuentra México, un caso opuesto al de Bolivia. El país azteca es el más visitado de Latinoamérica, según los datos recopilados y publicados por la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Con cerca de 45 millones de viajeros anuales, la nación norteamericana se ubica como el séptimo país más visitado del mundo. Su atractivo radica en una amplia riqueza histórica y arquitectónica, representada en sitios emblemáticos como la pirámide de Teotihuacán, Chichén Itzá y Tulum.

Pirámide de la Luna, Teotihuacán, México. Foto: Getty Images

De igual forma, su capital, Ciudad de México, es considerada un referente artístico y cultural en la región. Allí vivieron y desarrollaron parte de su obra figuras como Frida Kahlo, Gabriel García Márquez y Mario Moreno, conocido como “Cantinflas”, quienes consolidaron a la ciudad como un epicentro cultural de América Latina.

Por su parte, Colombia se consolida como uno de los destinos más visitados de América Latina. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Migración Colombia, el país recibió cerca de 20 millones de turistas extranjeros.

La cifra refleja el crecimiento sostenido del sector turístico y posiciona al país como un actor cada vez más competitivo en la región.

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

Su diversidad natural y cultural es uno de los principales atractivos: desde las playas del Caribe y el Pacífico hasta la riqueza histórica de ciudades como Cartagena y Bogotá, pasando por los paisajes del Eje Cafetero y la transformación urbana de Medellín.

Esta combinación de naturaleza, patrimonio y oferta cultural ha permitido que Colombia fortalezca su imagen internacional y continúe atrayendo millones de visitantes cada año.