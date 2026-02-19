¿Cuándo se reabrirá el Parque Tayrona? Ministro de Defensa atribuyó responsabilidad de la grave situación a la banda de alias Bendito Menor

Ante la grave situación de orden público que se venía presentando en el Parque Tayrona, el lunes 16 de febrero, Parques Nacionales decidió cerrar y prohibir el ingreso a esa área protegida.

La medida se tomó, entre otras cosas, porque funcionarios de Parques Nacionales conocieron “videos con mensajes de amenazas directas hacia la jefe del área protegida difundidos por redes sociales; así mismo, ha habido una serie de actos intimidatorios en los ingresos del Parque, al no permitir el ingreso del personal del área protegida, solicitar que se despojen de los uniformes; lo cual ha generado un riesgo inminente a la vida e integridad del personal que labora en el Parque Tayrona y, eventualmente, a los de la Dirección territorial Caribe con sede en Santa Marta”.

Pero no solo eso. También conocieron sobre “un bloqueo en el punto de ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona en el sector de El Zaino, por parte de algunos miembros de comunidades locales e indígenas, que impidieron el ingreso al personal vinculado al Parque Nacional, y además realizando cobros no autorizados y permitiendo el ingreso a visitantes sin las garantías establecidas por la Entidad”.

Aunque esa entidad se abstuvo de señalar a un responsable, este jueves, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, sí lo hizo.

Cierre indefinido del parque Tayrona: Capitanía de Puerto no autorizará zarpes desde Santa Marta; hay presencia de ilegales

En diálogo con Caracol Radio, aseguró que había responsabilidad de la banda Los Pachenca o Autodefensas Conquistadores de la Sierra, la misma que está bajo liderazgo de alias Bendito Menor.

“Están generando, de acuerdo con la información que tenemos, extorsión y presionando a ciertas comunidades para que actúen en contra de las acciones legales”, señaló Sánchez.

Alias Naín o Bendito Menor, uno de los cabecillas de los Conquistadores de la Sierra. Foto: Redes sociales

La problemática, manifestó el funcionario, se superará a través de una articulación con comunidades indígenas y entidades del Estado. Incluso, confirmó que desde el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y las autoridades militares y policiales están en diálogos con las comunidades.

Por eso, es posible que se pueda hablar de una fecha de apertura nuevamente del Parque Tayrona. “Se identificaron unas actividades ilegales que fueron escalando y generaron que se tomara la decisión de un cierre temporal del Parque Tayrona por unos 15 días mientras se soluciona ese problema de seguridad”, indicó.