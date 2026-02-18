Regiones

Cierre indefinido del parque Tayrona: Capitanía de Puerto no autorizará zarpes desde Santa Marta; hay presencia de ilegales

En esta zona están el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Gabriel Salazar López

18 de febrero de 2026, 11:56 a. m.
El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena.
El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena. Foto: Foto suministrada a SEMANA por Parques Naturales

Desde la Dirección General Marítima (Dimar), adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, anunciaron que, tras la expedición de la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026 por Parques Nacionales Naturales de Colombia, que ordena el cierre definitivo del Parque Tayrona, se suspende el zarpe de embarcaciones desde Santa Marta, Magdalena.

De acuerdo con la autoridad marítima, la medida busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones necesarias ante esta decisión y asegurar la seguridad en la zona del área protegida.

“En atención a la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026 expedida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, mediante la cual se ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona y la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, se adoptan medidas coordinadas para garantizar la seguridad en la jurisdicción marítima de esta área”, se lee en el documento de la Dimar.

El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena (Colombia)
El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena (Colombia). Foto: Foto suministrada a SEMANA por Parques Naturales

Este punto del Magdalena es una de las zonas más emblemáticas para el turismo en el Caribe colombiano. Según el comunicado: “En consecuencia, la Capitanía de Puerto de Santa Marta no autorizará zarpes de embarcaciones con destino al Parque Nacional Natural Tayrona hasta tanto las autoridades competentes determinen que existen las condiciones de seguridad necesarias para el restablecimiento de actividades”.

El cierre se produce luego de que la Jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales lo solicitara “por vulneración de derechos humanos”, entre otros aspectos de seguridad. La funcionaria informó que, el 11 de febrero, se realizó una intervención en el sector de Cañaveral en la que los funcionarios a cargo de la protección del parque inhabilitaron infraestructuras construidas de manera ilegal.

Con esta medida, según la resolución de Parques Nacionales, se buscaba que los entes de investigación judicial pudieran realizar el levantamiento de elementos materiales probatorios relacionados con el uso y ocupación indebida de áreas de especial importancia ecológica, así como de otros delitos que ponen en riesgo al personal de Parques Nacionales.

Por grave situación de orden público ordenan el cierre del Parque Tayrona: denuncian intimidaciones, construcciones ilegales y cobros no autorizados
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio de esas pesquisas, los funcionarios conocieron “videos con mensajes de amenazas directas hacia la jefe del área protegida difundidos por redes sociales; así mismo, ha habido una serie de actos intimidatorios en los ingresos del Parque, al no permitir el ingreso del personal del área protegida, solicitar que se despojen de los uniformes; lo cual ha generado un riesgo inminente a la vida e integridad el personal que labora en el Parque Tayrona y eventualmente a los de la Dirección territorial Caribe con sede en Santa Marta”.

Aunque en la resolución no se le atribuyen esos hechos al grupo armado Autodefensas Conquistadores de las Sierra y al Clan del Golfo, Parques Nacionales sí recuerda su presencia en el territorio y las alertas recientes de la Defensoría del Pueblo al respecto.

