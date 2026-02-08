Quieren paz, pero gobiernan con fusiles: el verdadero rostro de las Autodefensas Conquistadoras

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada es uno de los grupos ilegales que más ha causado horror durante este 2026. Naín Pérez, alias Bendito Menor, amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro, lo que desencadenó una impresionante operación militar que por poco lo da de baja en zona rural de Dibulla en La Guajira.

Mientras el discurso de estos ilegales es una supuesta paz, sus intenciones se ven muy lejos de eso, pues se han registrado homicidios, extorsiones y otros hechos de horror que, según las autoridades, siguen detrás de estas acciones en zonas estratégicas en Magdalena, Cesar y La Guajira. Lo anterior mantiene en máxima alerta a las Fuerzas Militares y de Policía, que tienen un completo despliegue en el territorio.

Y es que hacia las 10:20 de la noche del viernes 9 de enero, en la ciudad de Maicao, en La Guajira, en el norte de Colombia, cinco hombres fueron asesinados a disparos por sujetos que los atacaron sorpresivamente.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Víctor Manuel Jurado Maza, de 32 años; Eider Enrique Cantillo Melo, de 33; Jean Carlos Meza Estrada, de 27 años; Alex Alfonso Mendoza Ávila, de 25; y Janer Luis Bustamante Martínez, de 23 años. Las autoridades tienen como principal sospechoso a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Así como este hecho violento, son varios los que se han presentado en este punto del Caribe colombiano, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades.

Allanaron la casa de la mamá de alias Nain o el Bendito Menor, cabecilla de la organización criminal conocida como Los Conquistadores de la Sierra. Foto: Suministrada (API)

Para el profesor Luis Fernando Trejos, experto en temas de seguridad, conflicto armado y profesor universitario de la Universidad del Norte, lo que ocurre en la Sierra Nevada responde a una lógica que ya se ha repetido en otros escenarios del país.

“Lo primero que hay que decir es que lo que está sucediendo en la Sierra Nevada no es un hecho aislado ni excepcional. Es, en realidad, una dinámica que se ha venido repitiendo en el marco de la política gubernamental de paz, denominada paz total”, explicó en conversación con SEMANA.

Ejército hace barrido en la zona donde atacaron campamento de alias Naín en La Guajira. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA.

El docente trajo a colación un análisis que fue realizado por la Fundación Ideas para la Paz, donde aseguran que varios grupos ilegales actúan desde la violencia y han aumentado su capacidad militar y presencia en los territorios.

“Eso es exactamente lo que ha ocurrido en la Sierra Nevada. Este grupo entró en la dinámica de la paz total, pero era imposible que cumpliera un cese al fuego cuando estaba —y sigue estando— en guerra con el Ejército Gaitanista de Colombia por el control de la región”, señaló Trejos.

Estos ilegales, mientras hablaban o pedían la paz con el Gobierno nacional, tomaron el poder hacia municipios clave de La Guajira como Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, y extendieron su radio de acción al sur del Cesar e incluso a Norte de Santander.

“No fue solo una expansión dentro de la Sierra Nevada, sino hacia otras subregiones del país, lo que demuestra que no existía una voluntad de paz manifiesta o, al menos, que no hubo líneas rojas claras por parte del Gobierno”, afirmó.

El problema radica en la forma en que se plantearon los ceses al fuego, así lo planteó Trejos. “Este Gobierno decidió negociar en medio de la guerra. Los ceses solo cubrían las dinámicas entre los grupos y la Fuerza Pública, pero no las confrontaciones entre organizaciones armadas”, detalló.

La Fiscalía allanó la casa de la mamá de alias Nain o el Bendito Menor, el sicario que amenazó al presidente Petro

Asimismo, advirtió: “No se sabe si están pidiendo paz con el Gobierno o si, en realidad, están hablando de una eventual paz con otros grupos armados”.

Mientras tanto, la confrontación con el Ejército Gaitanista de Colombia continúa activa y las consecuencias humanitarias ya se sienten con fuerza: desplazamientos, confinamientos y una tasa de homicidios que sigue elevada en Santa Marta, Ciénaga y la Zona Bananera.

En ese escenario, la retórica de paz de las Autodefensas Conquistadoras choca de frente con una realidad marcada por la sangre y el miedo.