Presidente de Chile ordena construir “barreras físicas” en frontera con Bolivia

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, ordenó el miércoles, 11 de marzo, tras asumir el cargo, la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia para desincentivar la inmigración irregular, una de sus principales promesas electorales.

“Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios” y “le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal” en la frontera con Bolivia, dijo Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante un acto en el que firmó sus primeros seis decretos, tres de ellos destinados a la migración irregular.

En Chile actualmente hay 337.000 extranjeros que viven sin la documentación requerida, según datos oficiales.

Kast también pidió a sus ministros que desplieguen auditorías completas para informarse de la situación en que la administración saliente de Gabriel Boric entregó el gobierno.

“Hemos solicitado a los ministros que realicen auditorías completas para conocer el estado de la nación”, dijo el mandatario, en su discurso inaugural en uno de los balcones del palacio presidencial, ante miles de partidarios.

Kast asumió el cargo horas antes en una ceremonia en el Congreso, en la ciudad de Valparaíso, a unos 110 km de Santiago.

El mandatario, de 60 años, llegó a la Presidencia de Chile con un discurso de mano dura contra la delincuencia y la inmigración ilegal, las dos mayores preocupaciones de los chilenos.

El presidente chileno más derechista en más de tres décadas, José Antonio Kast, asume el cargo el 11 de marzo de 2026. Foto: AFP

En su primer mensaje a la nación, desde uno de los balcones del palacio presidencial, prometió además que el “gobierno de emergencia” no será un “eslogan”.

“Para enfrentar las emergencias en seguridad, en salud, en educación, en empleo, Chile necesita un gobierno de emergencia y eso es lo que vamos a tener”, señaló ante miles de sus seguidores en Santiago.

Kast agregó que “a los adversarios de Chile”, como llama a los delincuentes nacionales y extranjeros, “los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar”.

La asunción del nuevo presidente se llevó a cabo en una ceremonia ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 km de Santiago, en la que relevó al mandatario Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, llega al palacio presidencial de La Moneda después de su investidura en Santiago, Chile, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) Foto: AP

Kast fue investido en una ceremonia a la que asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), así como Chistopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y la Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado.

Kast entra con un equipo de ministros criticado por la oposición, que incluye a dos abogados de Augusto Pinochet, cuya dictadura dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.

Con información de AFP*