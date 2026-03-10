La senadora María Fernanda Cabal viajó a Chile para participar en la posesión presidencial de José Antonio Kast, el derechista que se alista para asumir el poder ejecutivo de ese país.
El político chileno, quien llegará a la Casa de la Moneda esta misma semana, invitó a la congresista colombiana a estar en la recepción oficial con la que se prepara para ser el sucesor de Gabriel Boric en la Casa de la Moneda.
“Es para mí un gran honor y motivo de profunda alegría asistir a este evento, en el que un valiente ha sido elegido para rescatar a Chile y llevar las riendas de la libertad”, comentó Cabal.
La senadora compartió un video del momento en el que saluda a Kast. Cabal fue invitada por el enlace presidencial de Kast, James Sinclar Manlley, y hace parte de la comitiva internacional que congregó Kast para que le acompañen en la transmisión de mando.
