Paloma Valencia inscribirá oficialmente su candidatura este viernes junto a su fórmula vicepresidencial

La candidata presidencial Paloma Valencia, ganadora de La Gran Consulta por Colombia, anunció que inscribirá oficialmente su candidatura, junto a su fórmula vicepresidencial, el próximo viernes a las 4:00 p. m.

Precisamente, hasta el 13 de marzo, los candidatos tienen plazo para confirmar sus candidaturas y hacer oficial su aspiración junto a las fórmulas que los acompañarán.

En el caso de Valencia, se trata de una decisión importante, pues luego de que Juan Daniel Oviedo quedara de segundo con una amplia votación en La Gran Consulta, se le ha abierto la puerta a que sea él quien la acompañe en ese proceso; sin embargo, él aún no habría definido si lo hará.

Valencia se reunirá con Oviedo este martes para seguir explorando esa posibilidad. Según ha dicho el exconcejal, debe analizar lo que considera varias “líneas rojas” del uribismo con las que no estaría de acuerdo, por lo que se espera que busquen acuerdos para lograr esa dupla de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.