¿Vicepresidencia o Alcaldía de Bogotá? Juan Daniel Oviedo se sinceró: “No quiero defraudar”

En 2022, Juan Daniel Oviedo se lanzó a la Alcaldía de Bogotá y se quemó en las urnas. Ahora, este domingo 8 de marzo, el economista, si bien no logró quedarse con la Gran Consulta por Colombia para ser candidato presidencial, sí fue considerado como el fenómeno electoral de los más recientes comicios.

Y es que en la consulta interpartidista, Oviedo obtuvo 1.255.510 votos, quedando de segundo. Una cifra nada despreciable, a pesar de que la senadora Paloma Valencia fue la ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

Tras sobrepasar el millón de votos, hay bastante ruido alrededor de que Oviedo podría ser la fórmula vicepresidencial de Valencia. Sin embargo, hay quienes también lo ubican como aspirante nuevamente a la Alcaldía de Bogotá, teniendo en cuenta el reciente respaldo que tuvo en las urnas.

Para despejar dudas, Oviedo fue consultado en El Debate de SEMANA al respecto: ¿Vicepresidencia o Alcaldía de Bogotá?

“Tengo que buscar otro nuevo trabajo. Pero en ese nuevo trabajo, tengo un capital inicial y es un 1.255.000 personas que no quiero defraudar. Entonces, el mejor escenario posible en el cual yo pueda honrar mi compromiso de hacer la política de manera distinta, en los escenarios que me plantean [Vicepresidencia o Alcaldía de Bogotá], estaré”, respondió Oviedo.

Y agregó: “Pero para eso, primero, el de la Vicepresidencia tiene que existir y me lo tienen que ofrecer. Segundo, tiene que haber una conversación alrededor de las líneas rojas. Y tercero, también tiene que haber una escucha de ese 1.255.000 votos, de qué regiones vinieron, qué perfil tienen. Yo siento que es mucho voto joven y que rechaza que sigamos poniendo en duda el acuerdo de paz, por ejemplo”.

En tal sentido, Ovideo destacó en El Debate que no podía ser oportunista, por el hecho de haber tenido un gran número de votos este domingo 8 de marzo, y tomar una decisión que solo le convenga a él.

“Nosotros queremos escuchar y eso significa tomar decisiones también basadas en evidencia”, agregó.

En El Debate de SEMANA, Oviedo también fue consultado sobre lo que diría si le llegan a ofrecer oficialmente ser la fórmula vicepresidencial de Valencia.

“Mi respuesta es que, como ejemplo de ese carácter que nosotros hemos demostrado de hacer política, de escuchar, yo escucharía la propuesta, porque la propuesta tiene que partir del hecho de cuál es el perfil del votante de Oviedo, para saber si verdaderamente el perfil del votante de Oviedo puede complementar y sumar alrededor de la iniciativa de Paloma. Tenemos que hablar claro, nosotros nos diferenciamos con contundencia en el marco de los debates de la Gran Consulta por Colombia y hubo unas líneas que muestran que posiblemente yo no pueda ser el candidato de afinidad, llamémoslo así, de principios, que requiera el Centro Democrático en este momento”, indicó Oviedo.