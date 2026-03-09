Elecciones

Los elogios de Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo, luego de los resultados de la consulta presidencial

La candidata presidencial se refirió al exdirector del Dane, que suena para ser su fórmula a la Vicepresidencia.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 2:57 p. m.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Hay expectativa en Colombia por la decisión que tomará Paloma Valencia en las próximas horas: definirá quién será su fórmula a la Vicepresidencia y todos los indicios apuntan a que podría ser Juan Daniel Oviedo, el exdirector del Dane.

Valencia se llevó las mayorías en La Gran Consulta por Colombia e irá a la primera vuelta el próximo 31 de mayo. Mientras que Oviedo ocupó el segundo lugar, sumando 1.255.510 votos y siendo la sorpresa electoral de la jornada.

Varios integrantes de esa coalición han sugerido el nombre de Juan Daniel Oviedo para que acompañe a Paloma Valencia en la carrera por la Casa de Nariño. De manera oficial, ninguno de los dos ha sentado posición sobre las posibilidades.

Mientras eso ocurre, dado que los dos políticos sostendrán una reunión este lunes en la capital del país, Valencia aprovechó la situación para elogiar la campaña política que realizó el exdirector del Dane en las últimas semanas. El mensaje no pasó desapercibido.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Un reconocimiento especial por haber obtenido un gran respaldo en esta elección, más de un millón de votos. Has hecho la campaña en flota, caminando, viviendo en Soacha, con austeridad. Ha sido una campaña feliz, llena de inteligencia”, dijo Valencia.

Ella agregó: “Tu vida conmueve, pero, sobre todo, mueve porque muestras que todo es posible con la voluntad férrea y el amor de quienes nos rodean. Eres libre y perfecto tal y como eres. Tu ejemplo nos inspira a escuchar con la cabeza, a amar lo diferente, y darlo todo por Colombia”.

Juan Daniel Oviedo sacó más de medio millón de votos en Bogotá

Oviedo no ha tomado una decisión sobre su futuro político. Además del futuro del Gobierno nacional, tendría aspiraciones a la Alcaldía de Bogotá. Sus visiones podrían chocar con las que tiene Valencia.

Prueba de ello es la declaración que él dio hoy a SEMANA: “El enemigo de Colombia no es una persona, no podemos tener una radicalización del país”. En el Centro Democrático se cree que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, sería un grave problema para la Nación.