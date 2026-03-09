CONFIDENCIALES

Juan Daniel Oviedo sacó más de medio millón de votos en Bogotá

El exdirector del Dane se consolidó como una fuerza política de mucho peso en la capital del país.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 7:30 a. m.
Juan Daniel Oviedo alcanzó 1.255.510 votos en todo el país.
Juan Daniel Oviedo alcanzó 1.255.510 votos en todo el país. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Los resultados de Juan Daniel Oviedo en la Gran Consulta por Colombia lo pusieron como el símbolo de uno de los mayores fenómenos de la política en esta carrera por la presidencia.

El exdirector del Dane sacó el 17.75% de la votación, con 1.255.510 votos. Con esa fuerza, se impuso en el segundo lugar detrás de Paloma Valencia, quien sacó 3.236.286 votos, lo que representan el 45.76% de la votación.

Del total de votos de Oviedo, hay un dato que llama la atención. El líder político sacó una votación muy alta en Bogotá, 506.680 votos, lo que representó el 30,61 % del total de los sufragios de la consulta. Paloma Valencia, en la capital del país, sacó 539.612 votos, el 32,60 %.

¿Escogerá Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente? Este es el panorama

Ahora, el gran tema alrededor de esa consulta es si Oviedo podría ser la formula vicepresidencial de Valencia. La candidata fue muy elogiosa en su discurso del domingo. “Tengo que hacerle un reconocimiento muy especial porque superó el millón de votos. Hiciste una campaña en flota que nos dio envidia a todos. Eres libre y perfecto como eres”, le dijo. “Tu ejemplo nos inspira a amar lo diferente, a escuchar, a darlo todo por Colombia”, agregó.

Confidenciales

Así le fue a la exesposa de Gustavo Petro en las urnas

Confidenciales

Ministro Armando Benedetti, con extintor en mano, envió mensaje a quienes se ‘quemaron’ en las elecciones

Confidenciales

Las redes sociales se burlan de Invamer por inflar a la candidata Claudia López

Confidenciales

Katherine Miranda acepta su derrota: “Dios tendrá sus planes”

Confidenciales

Angélica Lozano se ‘quemó’ y su baja votación no le permitirá repetir curul en el Senado

Confidenciales

Andrei Roman, de AtlasIntel, le saca en cara a Daniel Coronell que acertó con la derrota de Claudia López

Confidenciales

Diana Ángel celebra resultado del Pacto Histórico y lanza advertencia de cara a elecciones presidenciales: “No vale un peso”

Política

¿Escogerá Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente? Este es el panorama

Política

Juan Daniel Oviedo dice que acompañará a Paloma Valencia y celebra votos de la Gran Consulta: “La palabra se tiene que cumplir”

Confidenciales

“Vice, vice, vice”: el coro que se escuchó en el discurso de Paloma Valencia cuando habló de Juan Daniel Oviedo

YouTube video BmjUFBiZhjE thumbnail

Valencia tiene plazo hasta el 13 de marzo para elegir con quién va en llave a la primera vuelta.

Más de Confidenciales

Mary Luz Herrán y Gustavo Petro.

Así le fue a la exesposa de Gustavo Petro en las urnas

Ministro del Interior, Armando Benedetti.

Ministro Armando Benedetti, con extintor en mano, envió mensaje a quienes se ‘quemaron’ en las elecciones

Invamer sobreestimó el desempeño de Claudia López en las urnas.

Las redes sociales se burlan de Invamer por inflar a la candidata Claudia López

Semana Noticias

Katherine Miranda acepta su derrota: “Dios tendrá sus planes”

Angélica Lozano, senadora de la República y esposa de Claudia López.

Angélica Lozano se ‘quemó’ y su baja votación no le permitirá repetir curul en el Senado

Andrei Roman, de AtlasIntel, le saca en cara a Daniel Coronell que acertó con la derrota de Claudia López.

Andrei Roman, de AtlasIntel, le saca en cara a Daniel Coronell que acertó con la derrota de Claudia López

Foto: Instagram @dianangel01

Diana Ángel celebra resultado del Pacto Histórico y lanza advertencia de cara a elecciones presidenciales: “No vale un peso”

Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay

Tras ganar la Gran Consulta por Colombia, así recordó Paloma Valencia a Miguel Uribe Turbay

Elecciones 2026

“Vice, vice, vice”: el coro que se escuchó en el discurso de Paloma Valencia cuando habló de Juan Daniel Oviedo

Noticias Destacadas