Juan Daniel Oviedo sacó más de medio millón de votos en Bogotá

Los resultados de Juan Daniel Oviedo en la Gran Consulta por Colombia lo pusieron como el símbolo de uno de los mayores fenómenos de la política en esta carrera por la presidencia.

El exdirector del Dane sacó el 17.75% de la votación, con 1.255.510 votos. Con esa fuerza, se impuso en el segundo lugar detrás de Paloma Valencia, quien sacó 3.236.286 votos, lo que representan el 45.76% de la votación.

Del total de votos de Oviedo, hay un dato que llama la atención. El líder político sacó una votación muy alta en Bogotá, 506.680 votos, lo que representó el 30,61 % del total de los sufragios de la consulta. Paloma Valencia, en la capital del país, sacó 539.612 votos, el 32,60 %.

¿Escogerá Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente? Este es el panorama

Ahora, el gran tema alrededor de esa consulta es si Oviedo podría ser la formula vicepresidencial de Valencia. La candidata fue muy elogiosa en su discurso del domingo. “Tengo que hacerle un reconocimiento muy especial porque superó el millón de votos. Hiciste una campaña en flota que nos dio envidia a todos. Eres libre y perfecto como eres”, le dijo. “Tu ejemplo nos inspira a amar lo diferente, a escuchar, a darlo todo por Colombia”, agregó.

Valencia tiene plazo hasta el 13 de marzo para elegir con quién va en llave a la primera vuelta.