El mensaje de Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo tras las elecciones y el “horror” de algunas encuestas

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, se refirió al resultado de las elecciones del 8 de marzo de 2026, en las que no participó en las consultas, pero contribuyó para al alcance de curules con miras al nuevo Congreso de la República.

“La votación es muy buena. Ni más faltaba, esa es la democracia, pero esto apenas comienza hoy. Lo de la doctora Paloma y el Centro Democrático es muy bueno, como también la votación del Pacto Histórico. Tenía razón yo cuando decía que no había que dejar solo el ruedo a Cepeda, que teníamos que tener candidatos desde el año pasado, pero ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Lo cierto es que si nos ponemos a ver en perspectiva todo de este lado, es decir, del lado de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad, de los que respetamos la Constitución del 91, están los votos para ganarle a Cepeda. Esta campaña empieza hoy”, aseguró el abogado y aspirante presidencial.

En cuanto a las elecciones legislativas, De la Espriella destacó que el Movimiento de Salvación Nacional vaya a tener asientos en el nuevo Congreso de la República. “Yo quiero destacar un hecho muy importante en esto y es que, a pesar de toda la guerra sucia, a pesar de los ríos de dinero, de la política vieja, logramos que Salvación Nacional tuviera cuatro curules al Senado y dos a la Cámara, en Bogotá. Eso es épico, teniendo en cuenta que se ahogaron una cantidad de pesos pesados del Congreso de la República. Eso es muy importante para nosotros y era el primer paso”, agregó, en diálogo con Blu Radio.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Bernardo Peña/El País

El abogado fue consultado por la lectura que hace de los comicios de este 8 de marzo con miras a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. “Sin duda alguna, el resultado del Pacto Histórico es muy importante, tenemos que reflexionar. También ha sido muy importante el resultado del Centro Democrático. Paloma sacó un poco más de votos de lo que sacó la lista del partido. Eso fue impresionante también, pero la campaña empieza hoy porque yo no estaba en el tarjetón. Y a partir de hoy esto se replantea por por completo”.

“Esto es con ideas, con un debate serio. No acepto ni admito ningún ataque contra Paloma Valencia y contra el Centro Democrático. No puede ser que nosotros caigamos en eso. Eso no lo voy a aceptar y rechazo públicamente cualquier señalamiento, ataque contra Paloma Valencia del Centro Democrático. Son nuestros aliados naturales”, agregó Abelardo de la Espriella al explicar, de igual manera, que nunca pretendió ofender a Juan Daniel Oviedo cuando lo imitó.

Juan Daniel Oviedo, segundo en la Gran Consulta luego de las elecciones del 8 de marzo de 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Ni siquiera pensé en su condición sexual. Ni siquiera pensé en eso. Yo cuando dije que había cosas que no me gustaban de Juan Daniel, es que él le gustaba el gobierno de Petro y, mamando gallo, con su voz que, yo no sabía que era un problema de salud. Yo me enteré de eso fue después. Pero a mí, mira, a mí me ataca todo el mundo, me han dicho de todo. Yo hago una broma que no tiene nada que ver con la condición sexual de Juan Daniel, que es un berraco, además, hay que decirlo”, agregó.

“Es más, el mismo Juan Daniel me había mamado gallo a mí en varias ocasiones, por eso yo le respondí con una mamadera de gallo. Pero no pasa nada, yo no tengo ningún problema con la condición sexual de él ni de nadie. Yo soy un tipo respetuoso de eso, siempre lo he sido”, insistió.

En cuanto a Paloma Valencia, el abogado refirió: “Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta y si yo paso a la segunda estoy seguro que ella se viene conmigo. Tenemos que cuidar esa relación”.

Paloma Valencia, candidata presidencial, el 8 de marzo de 2026, en Bogotá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“Tenemos que cuidar esa relación para derrotar a un modelo político que quiere cambiar la Constitución, que quiere implantar un modelo político, económico, social y cultural que ha fracasado en todo el mundo. No se trata de Paloma, de Cepeda, se trata de la democracia versus el totalitarismo. Se trata del futuro versus el pasado, se trata de la libertad económica versus el estatismo y es la decisión más importante que va a tomar Colombia en toda su historia republicana”, aseveró.

El candidato también cuestionó directamente la encuesta de Invamer, que lo mostró segundo después de Iván Cepeda, por un amplio margen, y mostró tercera a Claudia López, cuyo fracaso quedó en evidencia en las elecciones del 8 de marzo.

“¿Vas a citar la encuesta de Invamer que quedó por el suelo? Es que lo de Invamer es vergonzoso. Tenemos que ser muy responsables con esto, yo no estoy peleando con las encuestas. Invamer puso a Claudia López con un millón y pico de votos para inflarla y hacerme daño a mí. ¿O creen que uno es tonto y no se da cuenta de eso? Ustedes están citando a Invamer después del descache, del despropósito, del horror, de la equivocación de Invamer. Invamer no es serio, Invamer le mintió al país de manera deliberada y torticera”, acentuó.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.