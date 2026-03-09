Juan Daniel Oviedo reveló a SEMANA cuáles son sus diferencias con Paloma Valencia; de ellas depende si se convierte en su fórmula vicepresidencial

SEMANA: ¿Se esperaba el triunfo en las urnas?

Juan Daniel Oviedo (J. O.): No es mi triunfo, es el de 1.255.000 personas que le apostaron a creer en ese man que es Oviedo y en lo que he representado. Y en el de quienes querían ver al centro político en el ejercicio de la política del país.

Aquí hay una votación por un liderazgo, por una nueva forma de hacer política y por ese deseo que tienen muchas personas en Colombia que apunta a que el centro existe, el centro conecta y resuelve, lejos de ese paradigma que tenemos de que el centro es tibio y voltearepas.

SEMANA: ¿Le gustaría ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?

J. O.: No me la ha ofrecido. Es un escenario en el que vamos a poner a prueba nuestra capacidad de sumar entre distintos, en función de los principios y el tono que ella le dé a su campaña presidencial.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo fueron los ganadores de La Gran Consulta por Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: Y si se lo ofrece, ¿qué responde?

J. O.: Tenemos que establecer las condiciones en las que se ofrezca, a partir de las diferencias que tenemos. Hay unos principios que tengo que defender sobre mis votantes. Ellos votaron por mí porque quieren la paz y votaron por mí porque no quieren seguir diciendo que el único enemigo de Colombia es Gustavo Petro o Iván Cepeda.

Hay que definir cuál es el talante de la campaña de Paloma, ya como candidata, no como precandidata a la Presidencia. Ahí sabremos sus posiciones, por ejemplo, que ponen en duda el Acuerdo de Paz, sus posturas sobre la renovación del período de la Justicia Especial para la Paz (JEP), sus posturas alrededor de reducir la Cancillería en el Ministerio de Comercio Exterior.

Esos son elementos en los que, en su momento, manifesté mis diferencias y vamos a tener que conversar, si ella quiere conciliarlas o no, para saber cómo puedo tener un espacio que sume. Es que hay que entender de dónde vinieron nuestros votos.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Juan Daniel Oviedo sacó más de medio millón de votos en Bogotá

SEMANA: Paloma Valencia anunció que, si gana, se acaba la paz total y llega la seguridad total. ¿Le gustó?

J. O.: Estoy de acuerdo con que se acabe la paz total, pero hay que dejar claro cuáles son los principios del enfoque de seguridad. Nosotros tenemos un enfoque integral que quiere entender cómo garantizamos que la seguridad sea una fuente de tranquilidad en todo el país y tiene un componente del narcotráfico en el que también podemos tener algunas diferencias.

Entonces, sabemos que hay que sumar entre distintos. Estamos a la expectativa sobre si ella decide o no enviarnos la invitación para ser su fórmula vicepresidencial, poder conversar, escucharnos y tomar una decisión.

SEMANA: ¿Se reunirán hoy lunes 9 de marzo?

J. O.: Es posible. Este domingo en la noche, después del discurso de ella, en la salida tuvimos la oportunidad de cruzarnos, abrazarnos nuevamente (a mí me gusta ser sincero, uno tiene que alegrarse de que a los demás les vaya bien) y ella me dijo: ‘Tan hermoso, hablemos el lunes para ver qué viene’. Yo sé que ella también debe estar haciendo sus análisis a partir del resultado de la votación.

SEMANA: Confíeseme, ¿le gustaría ser vicepresidente?

J. O.: Según las condiciones. Acuérdese de que en los últimos 26 años a los vicepresidentes los han tratado como un trapo. Ninguno ha salido bien.

Juan Daniel Oviedo Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

SEMANA: ¿Y le gustaría ser un vice al que no lo trataran “como un trapo”?

J. O.: Si se trata de ser vicepresidente, es para servirle al país, para demostrar que el centro puede sumar, pero que no negocia principios fundamentales, que son los que llevaron a que 1.255.000 personas, especialmente de Bogotá, dijeran que querían que Oviedo fuera presidente.

SEMANA: Conclusión: planteará unas condiciones.

J. 0.: No tanto condiciones, es escuchar a Paloma. Tampoco me la puedo dar de subido y de que ya soy el famoso que puede poner condiciones, no. Es coherencia. Que ella nos cuente cuáles van a ser sus posiciones sobre los puntos en los que hemos tenido diferencias explícitas en los debates públicos, que puede verificar la gente, porque yo, la verdad, no quiero engañar a mis jóvenes que votaron y que quieren una forma de hacer política distinta. Eso para mí es muy importante.

SEMANA: Dejemos claras las diferencias con Paloma Valencia.

J. O.: El tema de la paz. Yo sí reconozco el Acuerdo de Paz de 2016 como parte del bloque constitucional, que lo es, pero el Centro Democrático y ella, particularmente, siempre han dicho en los debates que el acuerdo fue lo peor. Entonces, ¿cómo lo vamos a cumplir?, ¿no vamos a cumplir la ley?, ¿los compromisos que firmamos en el acuerdo? Sí necesitamos poner esas diferencias sobre la mesa.

De otro lado, hay que entender cuál será la posición de ella frente a ese afán de, permanentemente, decir que el enemigo del país es Petro o Cepeda porque, si seguimos diciendo eso.. El resultado de las elecciones de las consultas interpartidistas del domingo demuestra que el antipetrismo radical no es un camino para ganar las elecciones de 2026. Al contrario, ese antipetro radical es el que tiene a Iván Cepeda de puntero en todas las encuestas.