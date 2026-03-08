POLÍTICA

¿Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? “El llanero solitario preocupa”

El resultado de Juan Daniel Oviedo abre las preguntas respecto a cómo se moverá, en términos políticos, con miras a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 7:46 p. m.
Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial.
Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial. Foto: Juan Carlos Sierra

Juan Daniel Oviedo, hasta hoy precandidato presidencial, perdió, pero ganó. Perdió ante la senadora Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta, pero asombró con su votación, que superó el millón de votos, duplicando, incluso, a los ganadores de las otras consultas: Claudia López y Roy Barreras.

De inmediato, las preguntas han surgido respecto a si esta victoria en votos, superando el millón, frente a los 616.902 votos que obtuvo en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, celebradas el 29 de octubre de 2023, se traducirá en algún movimiento clave.

Miles de personas se han preguntado si Juan Daniel Oviedo será o no fórmula a la Vicepresidencia de la República de Paloma Valencia o si tomará otro rumbo, teniendo en cuenta que en primera vuelta también estarán Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda, quienes no participaron en las consultas.

“Soy absolutamente respetuosa. A mí me gustaría alguien que sepamos que le va a dar todo el complemento que ella necesita, que va a trabajar durísimo con ella y que además esté dispuesto a trabajar con los partidos políticos. Porque es que los solitarios me preocupan, porque creo que muy valioso, pero es que hay que tener mucho realismo para ser política”, aseguró Ramirez.

“En el realismo uno puede sacar una votación altísima. Y felicitaciones. Yo en la consulta saqué 1.600.000, 1.700.000 votos y contra Juan Manuel Santos 2 millones de votos. Al final, mañana uno está otra vez en ceros”, agregó la exvicepresidenta.

“Lo importante es que en el realismo político sí tiene que saber que para gobernar este país tan difícil, en un momento tan desafiante, tiene que sentarse a la mesa con los líderes políticos, hacer acuerdos sobre la agenda legislativa y también sobre la reforma política para limpiar la política en Colombia”, acentuó.

Este es el análisis de Marta Lucía Ramírez:

YouTube video bZgGetp_Kcg thumbnail

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Estos fueron los resultados de la Gran Consulta:

“Me siento muy orgulloso de que yo me deba a Bogotá”

Tras obtener más de un millón de votos en la Gran Consulta por Colombia Oviedo habló en SEMANA y no descartó conversar con Paloma Valencia sobre una eventual Vicepresidencia. También agradeció el apoyo de los bogotanos por el apoyo en las urnas.

Me siento muy orgulloso de que yo me deba a Bogotá y que Bogotá respondió y reconoció nuestro esfuerzo, superando el millón de votos, que casi que duplica nuestra votación del 29 de octubre de 2023. Eso significa que Bogotá escuchó mi mensaje y quiere una nueva forma de hacer política”, dijo Oviedo en SEMANA.

Sobre la posibilidad de una eventual Vicepresidencia de Paloma Valencia, Oviedo dijo que aquello que viene es un trabajo serio para definir cuál será la ruta de continuidad y que “nuestro apoyo que pueda hacerse de diferentes formas. No teníamos ningún compromiso alrededor de la segunda votación con la Vicepresidencia. Ella debe tener la libertad de elegir quién, a partir de los resultados quién puede ser el mejor perfil para la Vicepresidencia”.

