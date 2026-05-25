Le dicen a Petro que “no sea irresponsable. Colombia tendrá apagones por su culpa”

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo cuestionó el proyecto de generación térmica liderado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al considerarlo una ‘traición’ al plan de Gobierno.

“No señor ministro, no quiero de Francia moléculas de gas para el superniño que enfrentaremos, los franceses si podrían, y se lo solicitaré a Macron, darnos los concentradores de radiación solar que saben hacer y solo uno en la Guajira sería genial, y si hay para más, pues en todo el Caribe y si más, entonces en toda la altillanura colombiana", empezó diciendo Petro en su mensaje en X al ministro Palma.

En medio de ese ‘fuego amigo’ entre Petro y Palma, la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal entró a opinar y se fue de frente contra el jefe de Estado.

La congresista del Centro Democrático retuiteó el mensaje de Petro y lo llamó “irresponsable”, teniendo en cuenta su postura a pesar de que se avecina una fuerte sequía en Colombia, tal como lo prevé el Ideam.

“Petro no sea irresponsable. Colombia tendrá apagones por su culpa. ¿Qué pretende? ¿Incitar la violencia en el segundo semestre porque el país se apague? ¡Aterrice! No se puede enfrentar el fenómeno de El Niño con energía solar que no tenemos en el país y que usted jamás adquirió en 4 años", dijo puntualmente Cabal en X.