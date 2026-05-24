En medio del evento de cierre de campaña de Abelardo de la Espriella, su fórmula presidencial, José Manuel Restrepo, arremetió en contra de una de las más recientes decisiones del Gobierno de Gustavo Petro: haber puesto a Daniel Quintero al frente de la Superintendencia de Salud.

“Hagamos todos los esfuerzos para ganar en primera”: Jose Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, ante encuesta de CNC

“La Colombia Milagro es una Colombia en donde nunca jamás nombraremos superintendente de salud a un imputado. Nunca, nunca lo haríamos”, señaló Restrepo ante la plaza de toros de Medellín, donde lo ovacionaron.

En ese mismo sentido, Restrepo aseguró que un eventual gobierno de De la Espriella nunca más habrá corrupción y que se acabarán los políticos de siempre para darle paso a una nueva forma de gobernar a Colombia.

“El 31 de mayo tendremos presidente en primera vuelta”: José Manuel Restrepo en el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella

Simpatizantes se concentran en una multitud para escuchar uno de los últimos discursos de la campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Screenshot YouTube

Ese mismo mensaje ya lo había repetido varias veces Restrepo, quien está convencido de que la dupla encabezada por De la Espriella se quedará con el voto de las regiones. “Esta es la única fórmula de las regiones de Colombia. Vamos a hacer historia”, señaló en ese mismo cierre de campaña. “El 31 de mayo tendremos presidente en primera vuelta”, aseguró.