En medio del evento de cierre de campaña de Abelardo de la Espriella, su fórmula presidencial, José Manuel Restrepo, arremetió en contra de una de las más recientes decisiones del Gobierno de Gustavo Petro: haber puesto a Daniel Quintero al frente de la Superintendencia de Salud.
"Nunca nombraremos superintendente de Salud a un imputado": el duro mensaje de José Manuel Restrepo en pleno cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Medellín. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lL764aRFPb— Revista Semana (@RevistaSemana) May 24, 2026
“La Colombia Milagro es una Colombia en donde nunca jamás nombraremos superintendente de salud a un imputado. Nunca, nunca lo haríamos”, señaló Restrepo ante la plaza de toros de Medellín, donde lo ovacionaron.
En ese mismo sentido, Restrepo aseguró que un eventual gobierno de De la Espriella nunca más habrá corrupción y que se acabarán los políticos de siempre para darle paso a una nueva forma de gobernar a Colombia.
Ese mismo mensaje ya lo había repetido varias veces Restrepo, quien está convencido de que la dupla encabezada por De la Espriella se quedará con el voto de las regiones. “Esta es la única fórmula de las regiones de Colombia. Vamos a hacer historia”, señaló en ese mismo cierre de campaña. “El 31 de mayo tendremos presidente en primera vuelta”, aseguró.