“El 31 de mayo tendremos presidente en primera vuelta”: José Manuel Restrepo en el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella

En medio del cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en el Malecón de Barranquilla de este 23 de mayo, el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo tomó la palabra para enviar un mensaje de optimismo a sus seguidores y defender la propuesta política que impulsa junto al reconocido abogado barranquillero.

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Ante miles de asistentes que llegaron al emblemático escenario de la capital del Atlántico, Restrepo aseguró que la fórmula presidencial representa una oportunidad para construir un país enfocado en el futuro.

“Buenas tardes, Colombia. Buenas tardes, Barranquilla. Buenas tardes, Atlántico. Hoy le demostramos a Colombia que tenemos opción de tener presidente de la República”, expresó al inicio de su intervención.

El exministro afirmó que quería comenzar su discurso hablando de un concepto que considera fundamental dentro de la campaña: la gratitud. Según explicó, el movimiento político que lideran no pertenece a las élites tradicionales, sino que busca representar a los sectores que históricamente se han sentido alejados del poder.

“Esta es y será siempre la campaña del pueblo”, manifestó. “Esta es una campaña que no es de la clase política tradicional. Es una campaña de los más vulnerables”, agregó ante los asistentes que respondieron con aplausos y arengas.

Durante su discurso, Restrepo insistió en que Colombia necesita avanzar hacia una propuesta basada en la esperanza y en las oportunidades, dejando atrás las divisiones políticas que, según dijo, han marcado al país durante décadas. En ese sentido, aseguró que la campaña está pensada para quienes enfrentan diariamente dificultades relacionadas con el acceso a la salud, la educación y el empleo.

El candidato señaló que su mensaje está dirigido a los adultos mayores que padecen problemas en el sistema de salud, a los jóvenes que buscan oportunidades de estudio y trabajo, así como a los campesinos que reclaman mayores apoyos para desarrollar sus actividades productivas.

Asimismo, defendió la experiencia de la fórmula presidencial y sostuvo que tanto él como De la Espriella cuentan con trayectorias que les permiten comprender las necesidades de diferentes regiones del país.

“Es la única fórmula que acumula experiencia: experiencia empresarial, académica, en el sector público, en la gerencia. Aquí hay dos personas que conocen el país”, afirmó Restrepo, quien también resaltó que ambos candidatos han tenido contacto directo con distintas realidades sociales y económicas de Colombia.

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Uno de los momentos más celebrados por los simpatizantes ocurrió cuando el aspirante a la Vicepresidencia destacó el origen regional de la candidatura y aseguró que el Caribe colombiano podría alcanzar por primera vez la Presidencia de la República.

“Esta es la única fórmula de las regiones de Colombia. Vamos a hacer historia”, señaló. Acto seguido, afirmó que después de más de 140 años de historia política nacional el país tendría un presidente nacido en la región Caribe y un vicepresidente bogotano que, según sus palabras, “ama el Caribe”.

El discurso de José Manuel Restrepo hizo parte de la jornada de cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Barranquilla, uno de los eventos más importantes de la recta final de la contienda electoral, donde la campaña busca consolidar apoyos en una región considerada clave para sus aspiraciones políticas.