La presencia de Abelardo de la Espriella en la tarima de Barranquilla desató euforia. El candidato apareció luego de la intervención de su formula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. “Estamos aquí con Dios y con el pueblo a punto de lograr el milagro”, anunció un video antes de la salida del candidato. “Bienvenido a la era de los Nunca, los que nunca nos rendimos, los que nunca abandonamos a los nuestros su suerte”, agregó el mensaje mientras se oían gritos y una canción: “Vamos Abelardo que en primera tenemos que ganar”.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

El tigre apareció con una camiseta de la selección Colombia que en la espalda decía “selección Colombia”.

De la Espriella habló atrás de un vidrio de seguridad. “Yo no me estoy protegiendo porque sea un cobarde, sino porque estoy protegiendo a mi esposa y a mis hijos”, dijo en una clara alusión a Paloma Valencia, quien había criticado a los candidatos que usaban chalecos salvavidas. “Por ustedes he soportado todas las calumnias, todas las amenazas, todas las mentiras. Todo es por ustedes y por la patria que lo merece todo”, agregó.

Se calcula que al Malecón del Rio llegaron más de 50.000 personas. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP

El candidato criticó a quienes hacen política tradicional y prometió que salvara a Colombia de esas maquinarias. Puntualmente habló de los Pulgar y los Name.

“Que Name, Pulgar y compañía vean dónde se van a esconder porque verán cómo muerde el tigre”, remató. Luego dijo que el país quedará “libre de herederos y de traidores a la patria. Colombia necesita convertirse en una patria milagro. Y eso no lo vamos a lograr con los mismos de siempre, los que manipulan encuestas, los que siempre extorsionan a los presidente porque los ayudaron a elegirse, con los que siempre exigen ministerios, con los que siempre cobran".

“He venido a liderar al pueblo de los miserables de siempre”, puntualizó.

El tigre aseguró que todo esta dado para ganar de una vez este 31 de mayo. “De un solo chancletazo: tigre y raya, en primera no se falla”. Y luego remató: “No nos vamos a arrodillar. En primera vamos a ganar”.

El cierre de campaña fue un evento de marca mayor. Con el escenario del Gran Malecón de Barranquilla de fondo, miles de personas llegaron para acompañar al tigre. Había euforia y alegría y la presencia en tarima de algunas estrellas. Por ejemplo, Ana del Castillo cantó el himno nacional. “Dios está con nosotros. El presidente es hijo de Cristo”, dijo la artista.

El primero que habló fue José Manuel Restrepo. “Buenas tardes Colombia. Buenas tardes Barranquilla. Buenas tardes Atlántico. Hoy le demostramos a Colombia que tenemos opción de tener presidente de la República”, dijo Restrepo.

Miles de personas llegaron al Malecón para el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP

El exministro aseguró que quería comenzar su discurso con un concepto: la gratitud. “Esta es y será siempre la campaña del pueblo”, dijo con emoción. “Esta es una campaña que no es de la clase política tradicional. Es una campaña de los más vulnerables”.

Restrepo aseguró que se siente “profundamente orgulloso de ser la formula vicepresidencial de quien va a ser presidente: Abelardo de la Espriella. Es la única formula que acumula experiencia: experiencia empresarial, académica, en el sector público, en la gerencia. Aquí hay dos personas que conocen el país... Esta es la única formula de las regiones de Colombia. Vamos a hacer historia”, remató.

Aseguró que después de 140 años de historia “tendremos presidente de la región Caribe y que tendrán un vicepresidente que ama el Caribe y es cachaco”. Ante el público, dijo que había allí 50.000 personas en el Malecón del río Magdalena, algo que nunca había sucedido.

La Patria Milagro fue el eje de su discurso. Restrepo describió cómo sería el país bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. “Nunca olvidaremos el cariño y la confianza de lo que cada uno está esperando de nosotros”.