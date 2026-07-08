Abelardo De La Espriella pide apoyo a la comunidad internacional ante desconocimiento de Gustavo Petro e Iván Cepeda de las elecciones

El presidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda han desconocido recientemente la victoria de Abelardo De La Espriella en las urnas.

Desde la Casa de Nariño revelan la primera orden de Petro tras la suspensión del empalme con Abelardo De La Espriella

Ante esos hechos, el presidente electo elevó una solicitud a la comunidad internacional para que esté expectante de lo que sucede en el país, especialmente en la transición de mando.

Según expresó De La Espriella a través de un comunicado, Petro y Cepeda buscarían alterar el orden constitucional, desconocer la credencial presidencial expedida por las autoridades electorales y abrir paso a una ruptura de la transición democrática que debe culminar el próximo 7 de agosto.

“La solicitud está dirigida a gobiernos aliados, organismos internacionales, misiones de observación y defensores de la democracia, para que acompañen de manera activa este momento institucional y mantengan los ojos puestos sobre Colombia hasta que cese cualquier intento de golpe de Estado”, explicó el equipo del mandatario entrante.

Para el Tigre, la defensa de la democracia no es solo un asunto interno, sino que debe ser una “causa” frente a modelos autoritarios que buscarían perpetuarse en el poder desconociendo la voluntad popular.

Asimismo, De La Espriella les pidió a los colombianos resistir democráticamente hasta el 7 de agosto, cuando él llegará al poder.

“El mandatario advirtió que ningún intento de desconocer el resultado electoral podrá borrar la decisión soberana de millones de ciudadanos. La resistencia debe ser democrática, pacífica, constitucional y firme: el voto de los colombianos se respeta y la transición legítima debe culminar el próximo 7 de agosto”, expresó el equipo del presidente electo.

Por otro lado, indicó que Petro sería el “pasado” y que el futuro es de los colombianos que dejaron atrás la “patria miseria” y quieren empezar la construcción de la “Patria Milagro”.

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella han tenido diferencias durante el proceso de transición de mando. Foto: Montaje El País

“Colombia no puede permitir que le arrebaten lo que conquistó en las urnas. La democracia ya habló, el mandato popular está dado y el pueblo debe resistir con fe, orden y firmeza hasta la posesión del nuevo Gobierno”, aseguró el equipo del Tigre.

Por su parte, Iván Cepeda entregó unas nuevas declaraciones en las que cuestionó las decisiones que estaría tomando el Gobierno De La Espriella y volvió a hacer referencia al paramilitarismo.

Asimismo, dijo que se estaría “criminalizando” la protesta social. “Desde el pasado 21 de junio no pasa un día en que el señor De La Espriella y su entorno, con la complicidad de los alcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, de Cali, alentados por el despotismo de su beligerante nuevo jefe, amenazan con represar una movilización a quienes salgan a la calle”, afirmó Cepeda.