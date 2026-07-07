Desde la Casa de Nariño revelan la primera orden de Petro tras la suspensión del empalme con Abelardo De La Espriella

Este martes 7 de julio se dio una declaración desde la Casa de Nariño, a propósito de la orden que impartió el mandatario electo Abelardo De La Espriella, de suspender el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro.

El vocero fue el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien, a su vez, es el coordinador del gobierno saliente para el empalme. En uno de los apartes de su declaración, reveló detalles de una instrucción que dio Petro en medio de la crisis por la que atraviesa el empalme.

Abelardo De La Espriella suspende el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro: “Pretende destruir a Colombia”

Según el alto funcionario de la administración saliente, Petro pidió a todos los ministerios revelar información de manera pública sobre los cuatro años de su gestión.

“El ejercicio de información pública va a continuar por parte de cada uno de los ministerios y departamentos administrativos. Vamos a entregar la información del informe de gestión a la nación”, expresó Germán Ávila.

Y recalcó, durante la intervención que realizó desde el salón estratégico de la Casa de Nariño: “El país entero debe conocer los resultados de estos cuatro años de gobierno. El presidente Petro así lo ha instruido y así lo vamos a ejecutar para todos los colombianos”.

No obstante, uno de los detonantes que motivó a De La Espriella a ordenar la suspensión del trámite de empalme tiene que ver con un mensaje que publicó Petro, el cual desató una profunda polémica en varios sectores políticos del país.

“El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución”, dijo Petro.

Y agregó: “El presidente de Colombia, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda. Hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española, en los años de la Patria Boba”.

“Los sistemas de ciberseguridad de la Registraduría, que debieron detectar la entrada de algoritmos y la manipulación de formularios E-14 desde el exterior, pertenecen a empresas privadas estadounidenses o israelíes”, subrayó el mandatario saliente.

Finalmente, indicó: “La Registraduría, torpemente o corruptamente, ha entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a las empresas cuyos gobiernos, que las controlan de acuerdo a su legislación nacional, ya tenían candidato en Colombia; por eso no hubo alarma.

“Nadie tiene derecho a poner en duda la legitimidad del presidente electo”: José Manuel Restrepo sobre suspensión del empalme

El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”.