La dura solicitud de Cambio Radical a Estados Unidos sobre Petro: “que se mantengan las medidas restrictivas”

Ad portas de una ruptura en la transición presidencial entre Petro y De La Espriella, el partido Cambio Radical decidió mover una ficha en el escenario internacional.

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El partido, a través de su director adjunto, Enrique Vargas Lleras, envió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para pedir que no se levanten, por ahora, las medidas restrictivas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra el presidente Gustavo Petro y los integrantes de su núcleo familiar.

La colectividad sostiene que cualquier decisión sobre esas restricciones debería esperar hasta que finalice el proceso de empalme con el gobierno entrante y exista una definición o avances sustanciales en las investigaciones que, según afirma, involucran al mandatario tanto en Colombia como en el exterior.

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ENRIQUE VARGAS LLERAS BOGOTÁ, 30 DE SEPTIEMBRE 2025 Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En la comunicación, Cambio Radical argumenta que mantener las medidas sería una garantía para la transparencia durante la transición y para la protección de los recursos públicos.

Además, expresa preocupación por un supuesto uso de dineros oficiales para contratar asesoría jurídica en Estados Unidos relacionada con la situación de Petro ante la OFAC, asunto que considera que debe ser investigado por los organismos competentes.

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El departamento del Tesoro emitió un comunicado en las últimas horas. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La carta también hace referencia a los recientes anuncios del presidente sobre acudir a la vía judicial para intentar anular la elección presidencial y a sus llamados a las movilizaciones ciudadanas, hechos que, según el partido, podrían generar incertidumbre institucional en medio del cambio de gobierno.

Con ese panorama, Cambio Radical advierte que levantar anticipadamente las restricciones enviaría un mensaje inconveniente frente a las investigaciones en curso. Por el contrario, sostiene que mantenerlas hasta contar con mayores garantías jurídicas fortalecería la confianza en las instituciones y la rendición de cuentas.

El presidente, Gustavo Petro, el primero de julio de 2026, en Roma (Italia) Foto: Juan Cano - Presidencia de la República

La colectividad manifestó su expectativa de que el Gobierno estadounidense estudie la petición bajo los principios de cooperación bilateral, defensa del Estado de derecho y lucha contra la corrupción.