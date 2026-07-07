“Nadie tiene derecho a poner en duda la legitimidad del presidente electo”: José Manuel Restrepo sobre suspensión del empalme

El presidente electo, Abelardo de La Espriella, decidió suspender el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro. El tigre tomó esa decisión tras la arremetida de trinos del presidente, en los que reiteró su narrativa de que existió fraude en el proceso electoral y aseguró que el verdadero ganador había sido “el filósofo Iván Cepeda”.

Abelardo De La Espriella suspende el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro: “Pretende destruir a Colombia”

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, aseguró en un trino temprano en la mañana de este martes 7 de julio, De La Espriella.

Presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Juan Carlos Sierra

“Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional. En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato”, agregó.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, respondió de inmediato a esa instrucción. “Señor Presidente: Hemos informado a nuestros líderes, coordinadores y facilitadores sobre su instrucción de suspender de manera inmediata el proceso de empalme”, dijo en un trino.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Foto: Paula López

Y rechazó las declaraciones del presidente Petro. “Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella”, aseguró.

Para Restrepo, “la democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan. Pero que quede absolutamente claro: esta decisión no detiene nuestro trabajo”.

El nuevo vicepresidente, sin embargo, aclaró que el trabajo de investigación para recibir lo que deja el Gobierno Petro no cesa. “Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar. Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas. Quienes hayan traicionado la confianza de los colombianos deberán responder ante las instituciones y ante la historia”.

Jerome Sanabria, quien también hace parte del proceso de empalme, escribió en su cuenta de X: “Ante un presidente golpista, que desconoce los resultados electorales y dice que ‘quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda’, lo más lógico es suspender todo el empalme. No puede haber empalme con un golpista. Ahora debemos prepararnos para lo que viene”.

En conversación con Blu Radio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien lidera el empalme desde el Gobierno Petro, dijo: “Lo que es absolutamente claro es que nunca antes había tenido tal nivel de agresión, tal nivel de ofensas y tal nivel de irrespeto y calumnias contra el gobierno como lo que han hecho miembros de la mesa de empalme del gobierno entrante”.