Revocan condena contra congresista Carlos Cuenca por caso de compra de votos

SEMANA conoció que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia contra el representante a la Cámara Carlos Cuenca, del Partido Cambio Radical, dentro de una investigación que avanzaba en su contra por el delito de corrupción al sufragante.

El congresista fue denunciado por, supuestamente, ofrecer bultos de cemento y tejas de zinc a cambio de que votaran por él el día de los comicios de 2014, en medio de una reunión política que se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el barrio La Esperanza, de Inírida, en Guainía.

Por compra de votos, la Corte Suprema condenó al representante a la Cámara Carlos Alberto Cuenca Chaux

La Sala de Primera Instancia lo condenó en enero de 2025 a pagar una pena de 92 meses de prisión por el delito de corrupción al sufragante y le impuso una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo lapso.

Sin embargo, los magistrados de la Sala de Casación Penal reconocieron ahora la “imposibilidad de advertir satisfecho el estándar de conocimiento para condenar” a Cuenca. Por eso, la decisión fue revocar la sentencia de primera instancia y absolverlo.