Fico Gutiérrez denuncia que el presidente Petro prepara un golpe de Estado: “Resultó ser un golpista”

Los últimos mensajes de Gustavo Petro en sus redes sociales, donde no reconoce la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de los colombianos, sino que unge como ganador al excandidato Iván Cepeda, han levantado una polvareda política que incitó, entre otras cosas, a la suspensión del proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante.

Desde la Casa de Nariño revelan la primera orden de Petro tras la suspensión del empalme con Abelardo De La Espriella

Esos mensajes también motivaron la respuesta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien denunció que el actual gobernante prepara un golpe de Estado para, presuntamente, quedarse en el poder.

“Petro pasa a la historia de Colombia dando un golpe de Estado. Resultó ser un golpista. No se los permitiremos”, señaló el mandatario distrital en su cuenta de X.

En paralelo al mensaje de Gutiérrez, el presidente Petro publicó un extenso texto en sus redes sociales, donde aseguró que esperaría en el empalme “a quienes se robaron las elecciones”.

“Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias. Tal como indica la ley, el proceso de entrega del Gobierno continúa ante el pueblo. Se colocarán sillas vacías en espera de que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”, indicó Petro.

Asimismo, agregó: “El empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del Gobierno que termina el 6 de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más. Me piden cosas que serían inconstitucionales, como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata, y respeto la Constitución que como M19 ayudamos a hacer. Es la Constitución de la paz”.