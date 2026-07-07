Petro reacciona a la orden de Abelardo De La Espriella de suspender el empalme: reveló que le pidieron permanecer en el poder

Se conoció el primer pronunciamiento oficial del presidente de la República saliente, Gustavo Petro, sobre la determinación que adoptó el mandatario electo Abelardo De La Espriella de suspender el trámite de empalme.

La reacción de Petro se dio a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, en la que expresó que le pidieron que permanezca en el poder. Además, habló de poner sillas vacías en la Casa de Nariño y volvió a arremeter con dureza contra el presidente que ganó en las urnas la Presidencia.

Desde la Casa de Nariño revelan la primera orden de Petro tras la suspensión del empalme con Abelardo De La Espriella

“Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias. Tal como indica la ley, el proceso de entrega del gobierno continúa ante el pueblo”, manifestó Gustavo Petro.

Y agregó en el mensaje: “Se colocarán sillas vacías en espera de que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar. El empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más”.

“Me piden cosas que serían inconstitucionales, como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la Constitución que, como M-19, ayudamos a hacer. Es la Constitución de la paz”.

“Las calumnias proferidas por exconvictos y familiares de convictos, que fue lo que enviaron, entre otras personas, al empalme, serán respondidas judicialmente”, recalcó el mandatario saliente.

También afirmó: “Salgo del gobierno con menos patrimonio del que tenía cuando entré y con mi cuenta bloqueada y no puedo hacer ninguna transacción financiera por orden del gobierno de los EE. UU., al parecer, sin que el presidente Donald Trump sepa. A pesar de las dificultades, me sirve para demostrar mi honestidad. Esto mismo no puede hacer el que viene porque no puede mostrar que hizo empresas recientemente en la Florida con sus familiares para ganarse varios dólares con el dinero que le entregaban los extranjeros para su campaña”.

“Reconozco al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto. El 20 de julio daré mi último discurso público como presidente de Colombia en el suroccidente de Bogotá para despedirme de las Fuerzas Armadas a las que acrecenté y lograron el récord mundial de un combate cada 20 horas y ser los mayores incautadores de cocaína en el mundo”, dijo Petro en esa red social.

A renglón seguido expresó: “Serán dirigidos por alguien a quien saqué del Ejército por las acusaciones de cobrarle dinero a los viáticos e ingresos que ganaban sus subalternos. Hablan de cambiar el UNDEMO por el ESMAD; no es un cambio de nombre, sino de concepción. El ESMAD no se hizo para capturar criminales, sino para actuar en el conflicto social. Yo bajé, como ningún gobierno, la violencia del Estado contra la población civil en conflicto, porque soy un demócrata y respeto los derechos humanos”.

“La amenaza que se lanza es contra la población civil, no contra los delincuentes. Es contra la juventud y el campesinado y, con la reforma tributaria, contra toda la gente trabajadora. Si la Corte Constitucional no da paso a la reforma pensional, será también contra la vejez como en Argentina. Y finalmente, si acaban con el Estado en su componente social, será contra el mismo empresariado que apoyó a Abelardo”, insistió Gustavo Petro.

Y concluyó en el extenso mensaje que escribió en su cuenta de X: “La respuesta es resistencia activa y, cuando el pueblo decida, desobediencia civil; es el autoritarismo casi totalitario, por el poder hasta ahora conseguido por Abelardo en las Cortes y el Congreso, lo que viene. Es el fascismo lo que viene y con el fascismo no se trata, sino que se le derrota. No estamos inventando cuando decimos que el gobierno de Abelardo fue elegido desde el exterior, con votos no existentes en el porcentaje ajustado automáticamente por algoritmos hechos por empresas privadas israelíes con aval de su gobierno genocida, y tramitados por la empresa que yo mismo denuncié públicamente, pero que ya la misma justicia en sentencia plena del Consejo de Estado había ordenado remover desde el año 2018”.

Abelardo De La Espriella suspende el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro: “Pretende destruir a Colombia”

“Hoy explicamos a la bancada electa por el pueblo el arsenal de pruebas conseguido y se presentará en demanda de nulidad de elecciones a la justicia como es nuestro deber. La humanidad conocerá los hechos porque lo sucedido en Colombia ha sucedido ya en otros países, incluso europeos, y seguirá sucediendo. Estamos no solo ante la inminencia del fascismo en Colombia, sino ante quizás el mayor ataque a la democracia mundial desde la época de Hitler”, finalizó Petro.