El presidente electo, Abelardo De La Espriella, denuncia que “Gustavo Petro tiene un plan para quedarse en el poder a través de un golpe de Estado”

Este martes 7 de julio, el presidente electo Abelardo De La Espriella hizo una declaración luego de que tomara la decisión de suspender el empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

¡ATENCIÓN! El presidente electo Abelardo De La Espriella entrega información importante para el país https://t.co/awkDyBKWsl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

En el discurso que se transmitió en sus redes sociales, De La Espriella acusó a Petro de querer quedarse en el poder como sea.

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“En el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas, el plan ha escalado. Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo y, basado en peroratas y fantasías, ha dicho que no reconoce mi triunfo y, por el contrario, se lo otorga de manera olímpica. olímpica a Cepeda”, manifestó el mandatario electo.

Y agregó en su discurso: “Por su parte, Cepeda, jugando al policía bueno, llama a la desobediencia civil para no reconocer los votos que en democracia, en libertad, el pueblo colombiano depositó en las urnas para convertirme en presidente de todos. Miren, que nadie se llame a engaños. No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado”.

“Eso no es más que un disfraz del plan perverso que tienen Petro y Cepeda para atornillarse al poder. El plan de Petro, queridos compatriotas, siempre fue hacer lo mismo que hicieron los Castro, lo que hizo su amigo Chávez, lo que ha hecho Ortega y otros tiranos del populismo, del socialismo del siglo XXI, precisamente para quedarse en el poder, para atornillarse al poder”, recalcó De La Espriella.

También alertó: “A todo lo anterior, queridos compatriotas, se suma el miedo que tienen tanto Petro como Cepeda del destape que vendrá, no solo frente a toda la corrupción en estos cuatro oscuros de desgobierno, sino de las consecuencias legales que tendrá con el narcoterrorismo, tanto con los grupos de criminales al interior de Colombia como con el cartel que dirigía el narcodictador Nicolás Maduro”.

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“En virtud de todo lo anterior, le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario. A la comunidad internacional le reitero la petición que hice durante la campaña. Les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado que están dando Gustavo Petro e Iván Cepeda. A la comisión de empalme de nuestro gobierno, liderada por el señor vicepresidente electo de la República de Colombia, José Manuel Restrepo, les pido que cesen los encuentros con el gobierno golpista de Petro”, concluyó el presidente electo.