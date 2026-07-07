Abelardo De La Espriella designa a otros seis ministros: Elsa Noguera, Viviane Morales, Mauricio Gómez Amín, entre sus próximos funcionarios

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, reveló este martes, 7 de julio, el nombre de otros seis ministros que lo acompañarán en el arranque de su gobierno en un mes.

A través de un comunicado de prensa, el Tigre confirmó que la exgobernadora de Atlántico, Elsa Noguera, será su ministra de Transporte. La barranquillera es economista y fue la primera mujer en ser elegida en alcaldesa de la capital de Atlántico.

De La Espriella también designó al exsenador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, como ministro de Comercio. Inicialmente había sonado como ministro del Interior, pero se encargará del sector comercio del país. También es barranquillero, abogado, exjefe de debate de la campaña presidencial.

Tal como estaba previsto, la exfiscal general de la Nación, Viviane Morales, será la nueva ministra de Educación. Es una reconocida aboada, exsenadora y la primera mujer en convertirse en fiscal.

Viviane Morales. Foto: Pilar Mejia

También quedó confirmado que el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, será el nuevo ministro de Vivienda. Él fue el gerente nacional de regiones durante la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella.

Jaime Andrés Beltrán. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el listado de nuevos ministros aparece el de Juliana Gutiérrez como ministra de Deporte. Es administradora de empresas, con maestría en administración de riesgos y amplia experiencia en el trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia.

Iván Cancino. Foto: Juan Carlos Sierra

De igual manera, De La Espriella designó como su ministro de Justicia a Iván Cancino, un reconocido penalista con más de 20 años de trayectoria, exdecano universiario, especialista en ciencias penales y criminológicas.

Según el comunicado de prensa, “con estas designaciones, el presidente electo reafirma su compromiso de conformar un gabinete con los mejores, con perfiles técnicos, experiencia territorial y trayectorias que respaldan cada cartera asugnada”.

Este nuevo grupo de ministros se suma al primer equipo que designó el presidente electo, entre ellos, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, huilense, hijo del exministro Rodrigo Lara Bonilla y una persona que fue clave en el primer encuentro que sostuvo el mandatario electo y las altas Cortes la semana anterior, donde el Tigre insistió en la importancia de la separación de poderes.

Armando Benedetti y Rodrigo Lara. Foto: Cortesía Ministerio del Interior

Este lunes, 6 de julio, Lara Restrepo empezó el empalme con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

También llegará al Ministerio de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien concedió a SEMANA una extensa entrevista donde destapó sus cartas y habló, entre otros temas, de Ecopetrol, la empresa más importante del país.

Miguel Gómez Martínez. Ministro de Hacienda. Bogotá Julio 2 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Ecopetrol es un caso académico de destrucción de valor. O sea, lo que se ha hecho ahí es algo que deberían estudiar en la Universidad de Harvard, de cómo se destruye el valor de una compañía”.

En la próxima semana, Gómez Martínez ya tiene tareas retadoras. Hará su primer viaje internacional y el destino será la capital de Estados Unidos, donde adelantará una agenda con la banca multilateral, para empezar a “recalibrar”la deuda y volver a establecer nexos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De La Espriella también nombró al general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa y él le informó a SEMANA que su principal tarea será devolverle la moral a la tropa.

Como ministro de ambiente fue designado Fabio Arjona Hincapié.