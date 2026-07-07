Alcaldes de ciudades capitales se articulan en respaldo a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo

Los alcaldes de las ciudades capitales manifestaron su respaldo a Abelardo De La Espriella y a José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente electo, respectivamente, tras las declaraciones en las que el jefe de Estado saliente, Gustavo Petro, desconoció su triunfo en la segunda vuelta.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresó su reconocimiento a la legitimidad del proceso electoral en el que, por un apretado margen, los colombianos eligieron a De La Espriella como nuevo mandatario.

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“Asocapitales rechaza las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que buscan sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y sobre la voluntad expresada libremente por los colombianos en las urnas. En una democracia, los resultados electorales deben ser reconocidos y respetados, especialmente cuando han sido tramitados bajo las reglas constitucionales, legales e institucionales vigentes”, detalló la agrupación de alcaldes.

Los mandatarios locales subrayaron que la legitimidad democrática se dio en el proceso electoral del 21 de junio, cuando el voto de los ciudadanos determinó que De La Espriella sería el próximo presidente del país. Asimismo, pidieron resolver las controversias mediante mecanismos institucionales.

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El presidente publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que “el presidente es el filósofo Iván Cepeda”. Sumado a esto, el proceso de empalme entre ambas administraciones se rompió cuando apenas habían transcurrido dos días hábiles desde el inicio de las reuniones entre los emisarios de Petro y De La Espriella.

Los alcaldes exaltaron el trabajo de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE), los organismos de control, las misiones de observación electoral, la Fuerza Pública y las autoridades territoriales durante los comicios, y subrayaron que “Colombia necesita estabilidad, serenidad institucional y respeto por la decisión soberana de los ciudadanos”.