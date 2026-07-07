Abelardo De La Espriella advierte sobre “golpe de Estado” de Gustavo Petro para quedarse en el poder; envió mensaje a las Fuerzas

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, señaló al mandatario saliente, Gustavo Petro, de estar orquestando un “golpe de Estado” para no permitir la transición de gobierno que debería concretarse para el 7 de agosto.

“Desde antes de ser candidato lo advertí: Petro es un tirano en ciernes que busca perpetuarse en el poder como sea. Hoy, como presidente electo, ratifico lo que he dicho durante tantos años. Esto ya no es un análisis o una opinión, es una realidad palpable”, manifestó el abogado que se impuso en la segunda vuelta presidencial.

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La crisis en la transición del poder comenzó el lunes, 6 de junio, cuando el mandatario saliente publicó un mensaje en sus redes sociales hablando de una supuesta intervención a los votos que depositaron los colombianos en el exterior que habría cambiado el resultado de los comicios.

“El presidente de Colombia acepta de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda”, escribió Petro, tras exponer que él tendría evidencias de un supuesto fraude con los votos de los colombianos residentes en Estados Unidos y España, además de Antioquia, Bogotá y Santander.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, denuncia que “Gustavo Petro tiene un plan para quedarse en el poder a través de un golpe de Estado”

Por esas declaraciones, De La Espriella alertó sobre un “golpe de Estado” en curso en Colombia con el que Petro estaría buscando dejar en el poder a quien fue su candidato, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

“Petro y Cepeda iniciaron su plan ‘B’ para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas el plan ha escalado: Petro, atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha reconocido mi elección, mi credencial como presidente electo” ”, manifestó De La Espriella.

De La Espriella acusó a Petro de otorgarle “de manera olímpica” el triunfo a Cepeda y cuestionó a este último por llamar a la “desobediencia civil”. El presidente electo, quien ya recibió la credencial como nuevo jefe de Estado por parte del Consejo Nacional Electoral, le pidió a las Fuerzas Armadas defender la Constitución Política.