Abelardo De La Espriella ordenó nuevo paquete de decretos fiscales para eliminar impuestos y cortar el gasto luego del 7 de agosto

Hace algunas horas, el presidente electo se pronunció tras la situación fiscal de Colombia y ordenó la reducción del gasto innecesario, además de la relajación en la carga impositiva del país para algunos contribuyentes. Todo esto a través de un paquete de decretos fiscales que será presentado por su ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez.
Las instrucciones del mandatario entrante buscarían que estas dos medidas puedan beneficiar a los colombianos que hoy se ven afectados; en su mayoría, quienes trabajan, producen y sostienen la economía nacional.
“El nuevo Gobierno revisará con rigor el uso de los recursos públicos, eliminará gastos injustificados y adoptará medidas para recuperar el orden fiscal sin seguir castigando a los ciudadanos con más impuestos. La prioridad será estabilizar las finanzas del Estado, proteger la inversión social y devolver confianza a la economía”, precisó el equipo de De La Espriella.
#ATENCIÓN | El presidente electo Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) ordenó preparar un paquete de decretos para aliviar la carga tributaria de los colombianos y poner fin al gasto público innecesario.— Defensores de la Patria (@defensoresco) July 7, 2026
El nuevo Gobierno impulsará una política fiscal basada en la… pic.twitter.com/7ugM8I1VkB
En su comunicación, el mandatario electo advirtió también que la relación con el Congreso de la República, si se habla de materia económica, se mantendrá transparente, institucional y de cara al país. Además, la discusión fiscal se hará bajo el principio de colaboración armónica entre poderes, sin negociaciones ocultas ni compromisos que comprometan los recursos públicos.
“La Patria Milagro recibirá las finanzas con disciplina, responsabilidad y beneficio de inventario, y el Gobierno entrante actuará desde el primer día para ordenar la casa, cuidar cada peso del Estado y recuperar la credibilidad económica de Colombia”, agregó.
Es importante tener en cuenta que las finanzas actuales del Gobierno Petro están en problemas, que cada vez se agudizan más. El aspecto que más preocupa es el elevado déficit fiscal, pues se ubica alrededor del 5,3 % del PIB, que equivale a unos 106 billones de pesos.
Además, se estima que el gasto ha crecido más rápido que los ingresos, por lo que la economía creció menos de lo esperado en algunos periodos, el recaudo tributario fue inferior a las proyecciones y hubo menores ingresos provenientes de algunos sectores económicos.