Abelardo De La Espriella ordenó nuevo paquete de decretos fiscales para eliminar impuestos y cortar el gasto luego del 7 de agosto

Hace algunas horas, el presidente electo se pronunció tras la situación fiscal de Colombia y ordenó la reducción del gasto innecesario, además de la relajación en la carga impositiva del país para algunos contribuyentes. Todo esto a través de un paquete de decretos fiscales que será presentado por su ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez.

Abelardo De La Espriella ordenó verificar con carácter urgente el verdadero estado de las finanzas públicas del país

Las instrucciones del mandatario entrante buscarían que estas dos medidas puedan beneficiar a los colombianos que hoy se ven afectados; en su mayoría, quienes trabajan, producen y sostienen la economía nacional.

Con un déficit fiscal cercano a los 106 billones, el Gobierno entrante promete recortar gastos innecesarios y recuperar el equilibrio de las finanzas públicas. Foto: Adobe Stock

“El nuevo Gobierno revisará con rigor el uso de los recursos públicos, eliminará gastos injustificados y adoptará medidas para recuperar el orden fiscal sin seguir castigando a los ciudadanos con más impuestos. La prioridad será estabilizar las finanzas del Estado, proteger la inversión social y devolver confianza a la economía”, precisó el equipo de De La Espriella.

#ATENCIÓN | El presidente electo Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) ordenó preparar un paquete de decretos para aliviar la carga tributaria de los colombianos y poner fin al gasto público innecesario.



El nuevo Gobierno impulsará una política fiscal basada en la… pic.twitter.com/7ugM8I1VkB — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 7, 2026

En su comunicación, el mandatario electo advirtió también que la relación con el Congreso de la República, si se habla de materia económica, se mantendrá transparente, institucional y de cara al país. Además, la discusión fiscal se hará bajo el principio de colaboración armónica entre poderes, sin negociaciones ocultas ni compromisos que comprometan los recursos públicos.

El nuevo Gobierno De La Espriella asegura que actuará para proteger la inversión social. Foto: Juan Carlos Sierra

“La Patria Milagro recibirá las finanzas con disciplina, responsabilidad y beneficio de inventario, y el Gobierno entrante actuará desde el primer día para ordenar la casa, cuidar cada peso del Estado y recuperar la credibilidad económica de Colombia”, agregó.

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Es importante tener en cuenta que las finanzas actuales del Gobierno Petro están en problemas, que cada vez se agudizan más. El aspecto que más preocupa es el elevado déficit fiscal, pues se ubica alrededor del 5,3 % del PIB, que equivale a unos 106 billones de pesos.

Las dificultades fiscales que deja el Gobierno Petro marcarán el inicio de la nueva administración, que ya anunció medidas para ordenar las cuentas del Estado. Foto: GETTY IMAGES

Además, se estima que el gasto ha crecido más rápido que los ingresos, por lo que la economía creció menos de lo esperado en algunos periodos, el recaudo tributario fue inferior a las proyecciones y hubo menores ingresos provenientes de algunos sectores económicos.