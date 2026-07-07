Dólar abre más caro en Colombia pero con poco movimiento este 7 de julio: precio oficial

El dólar inició la cotización de este 7 de julio en un precio de $3.362, lo que significó un alza de $8 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.350.
En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo alcanzado durante los primeros minutos fue de $3.366. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.334. El precio promedio es de $3.347.
En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 142,97 millones, registrando además un volumen promedio de 468,77 millones.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,15 %, llegando a las 100,770 unidades.
La actividad en los servicios de EE. UU. decae en junio pero sigue siendo positiva
La actividad en el sector servicios decayó en junio en Estados Unidos y quedó ligeramente por debajo de lo esperado por los mercados, según los datos publicados este lunes por la asociación profesional ISM.
El índice PMI que mide esta actividad se situó en el 54 % en junio, 0,5 puntos menos que en mayo.
Los analistas preveían una caída menos marcada y anticipaban un índice del 54,3 %, según el consenso publicado por MarketWatch.
Pese a todo, se trata del vigésimo cuarto mes consecutivo de crecimiento de la actividad en los servicios, según el comunicado del ISM. Un sector se considera en expansión cuando la encuesta arroja un resultado superior al 50 %; por debajo de ese nivel, hay una contracción de la actividad.
En junio, 14 sectores encuestados señalaron un crecimiento de su actividad, tres menos que en mayo, mientras que cuatro indicaron que se enfrentan a una contracción.