Bancos en Colombia cambian su horario este martes, 7 de julio: modificaciones por el partido de Colombia

Este martes, 7 de julio, miles de hinchas colombianos están a la expectativa del desempeño de la Selección Colombia en el Mundial 2026, esto porque hoy a las 3 de la tarde, se jugará el partido entre el seleccionado nacional y la selección de Suiza, buscando un cupo en los octavos de final.

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Sin embargo, el partido no solo mueve la pasión de los hinchas, sino que también produce cambios y modificaciones en las operaciones de distintas empresas; unas de las que cambian son las del sector financiero. Hace algunas horas, fueron varios los bancos que actualizaron sus horarios para este martes.

Bancolombia atenderá este martes en jornada continua desde las 8:00 a. m. hasta las 2:30 p. m. en sus sucursales del país. Foto: Cortesía Bancolombia

Es importante que sepa cuáles fueron los bancos que adelantaron cambios en sus horarios. Las sucursales físicas de estas entidades cerrarán más temprano hoy; pese a ello, los cajeros, canales digitales y otros servicios sí funcionarán con normalidad.

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Estos son los bancos con cambios de horario:

Bancolombia, uno de los bancos con mayor número de usuarios en el país, aseguró que sus 532 sucursales del país atenderán en jornada continua desde las 8 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde.

Davivienda ajustó su horario de atención para este martes y prestará servicio en jornada continua hasta las 2:30 p. m. Foto: Daniel reina-semana

Davivienda también será otra entidad que operará en jornada continua hasta las 2:30 de la tarde. La medida cobijará a oficinas que normalmente cierran a las 11:30 a.m. y que extenderán sus servicios.

Banco Popular es otro de los bancos que también trabaja hasta las 2:30 de la tarde. De igual manera, otros dos bancos del Grupo Aval, como lo son Av Villas, el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente.

AV Villas modificó el horario de sus oficinas este martes y atenderá a sus clientes hasta las 2:30 p. m. por el partido de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Los últimos dos que se unieron a la modificación de sus horarios, para que sus colaboradores puedan ver el partido, fueron Banco Caja Social y también el banco BBVA, dos entidades que operarán en sus horarios de jornada continua hasta las 2:30 de la tarde.