Un punto medio en el contexto de la polémica que se ha desatado en el país alrededor del empalme entre los gobiernos Petro y De La Espriella podría ser el anuncio que hizo la Contraloría General de la República de iniciar una mesa técnica, la cual tendrá lugar el 8 de julio.

Tras reconocer el Gobierno electo de Abelardo De La Espriella, y teniendo en cuenta los mensajes emitidos por el presidente saliente Gustavo Petro, orientados a reconocer a Iván Cepeda como ganador, la entidad de vigilancia y control expresó que participará en el proceso de transición desde el punto de vista técnico.

“Culminado el proceso electoral y efectuado el pronunciamiento de la autoridad competente, corresponde a todas las instituciones actuar con responsabilidad, serenidad institucional y respeto por el orden constitucional”, señaló la Contraloría.

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