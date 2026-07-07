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“La autoridad electoral competente ya se pronunció, el presidente electo es Abelardo De La Espriella”: vicecontralor general se pronunció sobre la suspensión del empalme

Carlos Salgado pidió que todas las instituciones se unan para que el empalme se realice de manera tranquila.

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Redacción Semana
7 de julio de 2026 a las 11:12 a. m.
Este martes el presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la suspensión del proceso de empalme con el Gobierno Petro.
Este martes el presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la suspensión del proceso de empalme con el Gobierno Petro. Foto: Semana

En medio de la noticia política del día que tiene referencia directa con la decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de suspender el proceso de empalme con el Gobierno Petro por las últimas aseveraciones que se han hecho, el vicecontralor General, Carlos Enrique Salgado Betancourt, emitió una tajante respuesta.

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Para el vicecontralor, las autoridades electorales ya han emitido su veredicto sobre las elecciones presidenciales que se adelantaron el pasado 21 de junio. Hecho por el cual, no entiende que al sol de hoy se siga poniendo en tela de juicio los resultados.

“Quiero manifestar de manera categórica que para la Contraloría General, así como debe serlo para todos los colombianos y las instituciones, la autoridad electoral competente ya se pronunció”, señaló Salgado Betancourt frente a la discusión que se presente actualmente y que ha sido motivada por el presidente Petro quien alega un fraude electoral.

“Culminado el proceso de escrutinio el Consejo Nacional Electoral determinó que el presidente es el doctor Abelardo De La Espriella. No es el momento de cuestionamientos ni de enfrentamientos. Es el momento de cerrar la institucionalidad hacía una transición tranquila y objetiva”, aseveró en la mañana de este martes en medio de una rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que el organismo de control fiscal ha velado para que este proceso de empalme se realice con todas las condiciones.

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“La Contraloría General como deben hacerlo todos los colombianos y todas las instituciones reconoce el gobierno electo de Abelardo De La Espriella como expresión del ejercicio del proceso democrático de todos los colombianos”, precisó.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, pidió que se realice una mesa técnica en la sede de la Contraloría General, en el occidente de Bogotá.

Por esto, les pidió a todos los funcionarios del organismo de control que preparen el respectivo informe sobre diversos temas.

“He dado la orden perentoria a todos los delegados de la Contraloría que preparen la elaboración de diagnósticos sectoriales que recojan el estado del arte de cada sector, la descripción de sus principales componentes institucionales, el análisis de indicadores relevantes, el estado de las políticas públicas, el riesgo que hemos detectado, las problemáticas actuales y coyunturales, el top de las entidades vigiladas y las respectivas alertas emitidas”, precisó el vicecontralor.

La mesa técnica se realizará este miércoles 8 de junio a partir de las 3 de la tarde.