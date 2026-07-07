En medio de la noticia política del día que tiene referencia directa con la decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de suspender el proceso de empalme con el Gobierno Petro por las últimas aseveraciones que se han hecho, el vicecontralor General, Carlos Enrique Salgado Betancourt, emitió una tajante respuesta.

“Nadie tiene derecho a poner en duda la legitimidad del presidente electo”: José Manuel Restrepo sobre suspensión del empalme

Para el vicecontralor, las autoridades electorales ya han emitido su veredicto sobre las elecciones presidenciales que se adelantaron el pasado 21 de junio. Hecho por el cual, no entiende que al sol de hoy se siga poniendo en tela de juicio los resultados.

“Quiero manifestar de manera categórica que para la Contraloría General, así como debe serlo para todos los colombianos y las instituciones, la autoridad electoral competente ya se pronunció”, señaló Salgado Betancourt frente a la discusión que se presente actualmente y que ha sido motivada por el presidente Petro quien alega un fraude electoral.

"La autoridad electoral competente ya se pronunció: el presidente electo es Abelardo De la Espriella". Vicecontralor general, Carlos Salgado, se pronunció sobre la suspensión del empalme. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/QY8o8ak8Jz — Revista Semana (@RevistaSemana) July 7, 2026

“Culminado el proceso de escrutinio el Consejo Nacional Electoral determinó que el presidente es el doctor Abelardo De La Espriella. No es el momento de cuestionamientos ni de enfrentamientos. Es el momento de cerrar la institucionalidad hacía una transición tranquila y objetiva”, aseveró en la mañana de este martes en medio de una rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que el organismo de control fiscal ha velado para que este proceso de empalme se realice con todas las condiciones.

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“La Contraloría General como deben hacerlo todos los colombianos y todas las instituciones reconoce el gobierno electo de Abelardo De La Espriella como expresión del ejercicio del proceso democrático de todos los colombianos”, precisó.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, pidió que se realice una mesa técnica en la sede de la Contraloría General, en el occidente de Bogotá.

El vicecontralor general, Carlos Salgado, le respondió al ministro del Trabajo, quien aseguró que la gestión del Gobierno ha sido "transparente". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0RNaq5RzVo — Revista Semana (@RevistaSemana) July 7, 2026

Por esto, les pidió a todos los funcionarios del organismo de control que preparen el respectivo informe sobre diversos temas.

“He dado la orden perentoria a todos los delegados de la Contraloría que preparen la elaboración de diagnósticos sectoriales que recojan el estado del arte de cada sector, la descripción de sus principales componentes institucionales, el análisis de indicadores relevantes, el estado de las políticas públicas, el riesgo que hemos detectado, las problemáticas actuales y coyunturales, el top de las entidades vigiladas y las respectivas alertas emitidas”, precisó el vicecontralor.

El vicecontralor general, Carlos Salgado, le respondió al ministro del Trabajo, quien aseguró que la gestión del Gobierno ha sido "transparente". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0RNaq5RzVo — Revista Semana (@RevistaSemana) July 7, 2026

La mesa técnica se realizará este miércoles 8 de junio a partir de las 3 de la tarde.