Otro lío para el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez: ahora lo vincularon con el homicidio de Carlos Pizarro

A sus 88 años, con duros quebrantos de salud y mientras paga una condena, el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, tendrá que enfrentar otro proceso, ahora por el asesinato del exjefe guerrillero del M-19, Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990.

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De acuerdo con la Fiscalía, existen elementos de prueba que dejan a Maza Márquez como presunto responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas, en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir. Esas evidencias permitieron a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolver la situación jurídica del exdirector del DAS.

“Una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del entonces director del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, como presunto coautor del delito de homicidio con fines terroristas, en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir, por su presunta participación en el magnicidio del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990″, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía aseguró que la evidencia recaudada por los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia advierte que, de manera deliberada, se debilitó el esquema de seguridad que tenía en ese momento el candidato presidencial Carlos Pizarro y que todo esto fue ordenado por los entonces cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los hermanos Castaño.

Fiscalía abre investigación al general en retiro Miguel Maza Márquez por el asesinado de Carlos Pizarro Foto: Montaje

“De acuerdo con la investigación, los hechos estarían relacionados con el presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado al aspirante, la filtración de información sobre sus desplazamientos y la posible articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares a cargo de Carlos y Fidel Castaño”, explicó el ente acusador.

Debilitar el esquema de seguridad y anticipar los movimientos del candidato presidencial, de acuerdo con la Fiscalía, facilitó el atentado que ocurrió en un avión y en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, además de evitar la persecución de los responsables del crimen. “Estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado y el posterior encubrimiento de sus responsables”, señaló la Fiscalía.

El asesinato de Carlos Pizarro, por el que es investigado el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, hace parte de una investigación que se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600, y el exfuncionario fue vinculado a través de una indagatoria. Lo que ocurrió este martes fue que una fiscal resolvió la situación jurídica del general en retiro.

La decisión fue de una fiscal tras resolver la situación jurídica del general en retiro. Foto: Guillermo Torres

Al tomar la determinación, la fiscal decidió no imponer una medida de aseguramiento por “su avanzada edad, estado de salud y la inexistencia actual de fines constitucionales que justifiquen una restricción preventiva de la libertad”.