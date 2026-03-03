JUDICIAL

En libertad Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán

El general en retiro estuvo 12 años privado de la libertad.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 9:51 p. m.
Maza Márquez fue condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán
Maza Márquez fue condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán Foto: Guillermo Torres

Un juzgado de ejecución de penas de Bogotá ordenó la libertad del general en retiro Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de cárcel por el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento.

El general en retiro cumplía la pena privativa de la libertad y, tras 12 años en un centro de reclusión especial, un juez le concedió la libertad condicional, beneficio que empezó a recibir desde este martes 3 de marzo.

Fiscalía abre investigación al general en retiro Miguel Maza Márquez por el asesinato de Carlos Pizarro

La Fiscalía logró demostrar en juicio la responsabilidad que habría tenido el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la modificación del esquema de seguridad para el día del asesinato de Luis Carlos Galán. Los elementos de prueba recaudados casi 30 años después del magnicidio incluyeron declaraciones y testimonios de exmiembros de la fuerza pública, quienes advirtieron que las órdenes para cambiar el esquema de seguridad provinieron del entonces director del DAS.

La condena contra Miguel Maza Márquez fue de 30 años de cárcel, con privación de libertad en un centro de reclusión especial, donde permaneció cerca de 12 años. Tras cumplir los requisitos para la libertad condicional, el juez de ejecución de penas se la concedió. Este beneficio incluye buen comportamiento y la obligación de presentarse a las citaciones judiciales según las directrices del juez. A lo largo del juicio, Maza Márquez se declaró inocente.

A través de su defensa, el general en retiro insistió en que la reactivación del proceso lo llevó a una condena directa, ya que no le permitieron presentar elementos de prueba ni testimonios que lo desvincularan de la responsabilidad atribuida.

“Mi misión no era trabajar en el DAS, sino acabarlo”: general (r) Maza Márquez

El caso, que estaba prácticamente dormido, recibió un impulso importante mediante un grupo especial creado en la Fiscalía para adelantar los actos de investigación pendientes sobre el magnicidio de Luis Carlos Galán.

Junto a Maza Márquez, otros oficiales en retiro de la Policía también fueron vinculados, procesados e incluso condenados como parte de las diligencias e investigaciones correspondientes.

