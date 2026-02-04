Juan Manuel Galán responde a si está peleado con Carlos Fernando Galán: “Mi hermano es mi hermano”

En la serie de preguntas rápidas del debate de la Gran Consulta por Colombia, durante el foro Colombia 2026, el candidato Juan Manuel Galán contó un momento conmovedor de su vida: el último abrazo que le dio a su papá, Luis Carlos Galán.

“Haberlo visto dormido ese día. Pero un regaño que me iba a hacer ese día y que me anunció mi mamá”, contó Galán, quien narró que se había ido sin permiso a visitar a una niña que le gustaba y que estaba advertido de que le vendría una reprimenda, pues tenían la orden de no salir.

Galán también respondió a si está peleado con el alcalde Carlos Fernando Galán. “Es una de las principales mentiras que me ha dolido en esta campaña. Mi hermano es mi hermano y como hermanos hemos salido adelante en esta vida”.

Ante la pregunta de si algo le gustó del gobierno Petro contestó que “poner el ojo en los territorios”, pero aclaró que el problema es el cómo.

Sobre si le gustaría que Sergio Fajardo se inscribiera en la Gran Consulta respondió: “Sí, pero no creo que lo haga”.