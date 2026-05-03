Juan Manuel Galán acusó al Gobierno ante la CIDH por el deterioro de la salud: “No más colombianos muertos”

El drama de la familia del niño Kevin Acosta, quien murió mientras esperaba tratamiento médico para la hemofilia, y los casos de cientos de pacientes cuya condición se ha agravado por la crisis del sistema de salud fueron algunos de los ejemplos que el excandidato presidencial Juan Manuel Galán llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Allí, Galán radicó una solicitud de medida cautelar y denuncia contra el presidente Gustavo Petro, la exministra de Salud Carolina Corcho y el actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, por el grave deterioro que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

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La acción jurídica advierte que las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional habrían provocado un deterioro grave en la prestación de los servicios médicos, con especial impacto en pacientes con enfermedades huérfanas, de alto costo y ciudadanos que requieren atención oportuna en distintas regiones del país.

Según el comunicado del Nuevo Liberalismo, partido que dirige Galán, acceder a medicamentos, citas médicas o tratamientos especializados se ha convertido, en muchos casos, en un privilegio y no en un derecho fundamental.

Galán aseguró que, de acuerdo con cifras oficiales citadas en la denuncia, en el último año y medio han muerto más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas, además de cientos de ciudadanos que no habrían recibido atención médica oportuna ni acceso adecuado a tratamientos esenciales.

Las fallas en el sistema de salud han llevado a una creciente inconformidad y protestas de los pacientes. Foto: Francisco Calderón

“No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno”, afirmó el dirigente político desde Washington, al señalar que la solicitud de medida cautelar busca llamar la atención internacional sobre lo que considera una crisis humanitaria en el sistema de salud colombiano.

El exsenador recordó que durante su paso por el Congreso impulsó más de 17 leyes, entre ellas la Ley de Enfermedades Huérfanas, orientada a garantizar la protección y atención integral de esta población. Por esa razón, dijo que decidió lanzar un “S.O.S. por la salud en Colombia” con el respaldo de organizaciones médicas y de pacientes.

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Galán sostuvo, además, que el próximo gobierno deberá emprender un profundo proceso de recuperación institucional y financiera para garantizar un sistema de salud eficiente, sostenible y oportuno para todos los colombianos.