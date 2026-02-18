Advierten lo que haría el petrismo si Abelardo de la Espriella gana las elecciones de 2026: “Un conflicto permanente”

La carrera para llegar a la Casa de Nariño y reemplazar al presidente Gustavo Petro cada vez se acorta. El tiempo pasa y Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los candidatos que más opciones tienen.

Sin embargo, también hay otros que vienen detrás, según las encuestas, y que quieren convertirse en el nuevo presidente de Colombia. Juan Manuel Galán es uno de ellos, hace parte de la Gran Consulta por Colombia y espera salir victorioso de los comicios. El precandidato habló en El Debate de SEMANA y, entre otras cosas, advirtió lo que cree que haría el petrismo si De la Espriella se impone en las elecciones.

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El exsenador dejó en claro que no cree que los extremos que representan el abogado y Cepeda sean la solución para lo que vive el país. “Colombia necesita es un gobierno que pueda gobernar”, dijo.

“Si un extremo gana, ¿el otro extremo a qué se va a dedicar? A no dejarlo gobernar, a bloquearlo, obstaculizarlo, que no pueda ejecutar, poner denuncias y todo lo que hemos visto a lo largo de estos últimos periodos presidenciales”, agregó.

Por lo mismo, remarcó que los extremos, con el escalamiento de la violencia, no permiten hacer las cosas. De hecho, puso de ejemplo lo que está pasando hoy en día en la campaña, donde la tensión y el tono poco a poco han ido subiendo.

Este escalamiento, según dijo, es lo que ha llevado a Colombia a tener diferentes conflictos a lo largo de su historia, por lo que en esta oportunidad espera que las cosas sean distintas.

Fue entonces cuando puso de ejemplo lo que, de acuerdo con él, haría el petrismo si Abelardo de la Espriella gana las próximas elecciones. “Se dedicaría a sacarle gente a la calle, a amenazarlo con estallidos sociales”, comentó.

Galán es una de las opciones de la Gran Consulta por Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“A hacer todo para bloquearlo y para que fracase, y para que ellos, en el 2030, vuelvan con la solución. ¿Y cuál es? La gran asamblea nacional constituyente ideológica, con la que se perpetúe en el poder“, complementó.

Galán fue un poco más allá y advirtió que podría incluso pasar lo mismo que ocurrió en Venezuela, donde la dictadura se quedó con el poder gracias a una constituyente.

Por todo ello, no se atrevió a responder por quién votaría en una posible segunda vuelta presidencial si las únicas dos opciones fueran Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“Ninguno de los dos extremos le conviene a Colombia y la razón de ser de la Gran Consulta es romper esa condena a la que nos quieren llevar a los colombianos, que es tener que escoger entre esos dos extremos”, puntualizó.

Por lo mismo, sostuvo que la única salida de este “problema” es escoger a alguno de los candidatos de la consulta en la que él participa. “En eso nos tenemos que concentrar”, agregó.