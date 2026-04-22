“Muchos votantes de centro jamás votaríamos en una segunda vuelta por Abelardo de la Espriella”: Juan Manuel Galán

En un espacio de conversación digital organizado en X, denominado “El Café de Moni”, el excandidato presidencial, miembro de la Gran Consulta por Colombia”, Juan Manuel Galán, reveló que no votaría por uno de los aspirantes a la Casa de Nariño si este llega a la segunda vuelta.

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“Muchos votantes de centro, en los que me incluyo, jamás votaremos en una segunda vuelta por Abelardo de la Espriella y eso hace que Cepeda logre los votos que necesitaría para poder ganar como lo hicieron con Rodolfo Hernández en 2022”.

La conversación, al parecer, estaba girando en torno a las diferentes probabilidades que tienen los candidatos de llegar a la segunda vuelta y cómo quedaría configurado el escenario de las fuerzas políticas si es uno u otro aspirante el que logra alcanzar esa recta final.

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Juan Manuel Galán 18 de febrero de 2026 entrevista con Yesid Lancheros Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

En medio de esa discusión, Galán, aseguró que jamás votaría por De la Espriella y que esa seguro sería la posición de varios votantes de centro. Según su análisis, esas situación podría favorecer la llegada de Iván Cepeda a la presidencia de Colombia.

Hay que recordar que Galán, como miembro de la Gran Consulta, apoya la candidatura de Paloma Valencia a quien quieren llevar a disputar la segunda vuelta presidencial con Cepeda.